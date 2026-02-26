Ελλάδα

Φθιώτιδα: Βρήκαν φώκια να κάνει «βόλτες» στη μέση του δρόμου – Δείτε φωτογραφίες

Κάτοικοι και στέλεχος του λιμενικού την βοήθησαν να επιστρέψει με ασφάλεια, πίσω στο νερό
Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι της Αρκίτσας Φθιώτιδας, το πρωί της Πέμπτης, 26 Φεβρουαρίου 2026, όταν είδαν ξαφνικά μπροστά τους και στη μέση του δρόμου μία φώκια να κάνει «βόλτες».

Η νεαρή φώκια φαίνεται πως έχασε τον δρόμος της, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί 200 μέτρα από την παραλία της Αρκίτσας Φθιώτιδας και να ακινητοποιηθεί -για την ασφάλειά της- από περαστικούς και στελέχη του Λιμενικού.

Οι κάτοικοι της περιοχής την συνόδευσαν με ασφάλεια, πίσω στην θάλασσα, με την ίδια να αποδεικνύεται «τέρας» ψυχραιμίας καθώς δεν πανικοβλήθηκε και συνεργάστηκε πλήρως με τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να την βοηθήσουν.

Το πώς κατάφερε να συρθεί τόσο μακριά από την θάλασσα… παραμένει μυστήριο. Εκτιμάται ότι η φώκια ακολούθησε τον αγωγό που βγαίνει στην θάλασσα και έτσι ξεπήδηξε στη μέση του δρόμου, μέσω του φρεατίου.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι συνηθισμένοι στην εικόνα των όμορφων θηλαστικών αλλά κανένας ποτέ δεν έχει δει φώκια να κάνει βόλτες στη μέση του δρόμου.

