Φυλακές Δομοκού: Προσωρινά κρατούμενοι ο δράστης και ο αρχιφύλακας

Με ομόφωνη απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι τόσο ο Βούλγαρος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος στις Φυλακές Δομοκού, όσο και ο Αρχιφύλακας, που κατηγορείται για συνέργεια στην δολοφονία.

Η πολύωρη διαδικασία στα δικαστήρια της Λαμίας για την δολοφονία στις Φυλακές Δομοκού διήρκεσε συνολικά πάνω από 10 ώρες, καθώς ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί της Πέμπτης (20/02/2026) και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ.

Θα συνεχίσει να κρατείται στη Φυλακή, υπό το βάρος όμως ενός ακόμη εγκλήματος που διέπραξε εντός του Καταστήματος Κράτησης, ο 38χρονος Βούλγαρος ισοβίτης που σκότωσε με δύο σφαίρες 43χρονο Έλληνα συγκρατούμενο του την περασμένη Κυριακή (15/2/26).

«Η δικογραφία έχει πολλά κενά και αντιφάσεις και αισιοδοξούμε ότι στην πορεία θα το καταδείξουμε και θα αλλάξει η απόφαση», σημείωσε ο συνήγορος του Αρχιφύλακα, Δημήτρης Γκαβέλας.

Θυμίζουμε ότι ο Αρχιφύλακας υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο, δεν ήταν αυτός που κάλεσε τους κρατούμενους στο γραφείο του, ούτε γνώριζε τις προθέσεις του 43χρονου νεκρού, όπως τις αποδίδει ο 38χρονος συγκρατούμενός του που έχει ομολογήσει ότι πυροβόλησε.

Στην πολύωρη απολογία του στον Ανακριτή Λαμίας, το αφήγημα του τελευταίου ότι πυροβόλησε και σκότωσε άλλον κρατούμενο μέσα στο Αρχιφυλακείο των Φυλακών Δομοκού, προκειμένου να σώσει τη ζωή του Αρχιφύλακα, αλλά και τη δική του, δε φαίνεται να έπεισε και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Μάλιστα η θέση του επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που συνελήφθη και ο ίδιος ο Αρχιφύλακας των Φυλακών Δομοκού για συνέργεια, η κατάθεση του οποίου μέχρι τώρα λειτουργούσε υπέρ του.

Πως έπεσε νεκρός ο Έλληνας βαρυποινίτης

Σύμφωνα με τον 38χρονο, βρισκόταν στο παλιό Αρχιφυλακείο για υπόθεση δική του, συνοδευόμενος από τον 43χρονο, τον οποίο κατηγορεί ότι είχε στη δεξιά τσέπη του ένα περίστροφο. Με αυτό απείλησε αρχικά τη ζωή του Αρχιφύλακα. Τότε ήταν που αντέδρασε υποστηρίζοντας ότι ο 43χρονος έστρεψε το περίστροφο και προς εκείνον. Για αυτό του επιτέθηκε για να τον αφοπλίσει.

Εκ του αποτελέσματος όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά μπόρεσε να τον πυροβολήσει τρεις φορές, εκ των οποίων οι δύο βρήκαν τον 43χρονο στο κεφάλι σκοτώνοντάς τον επί τόπου.

Ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport το σκηνικό που αντίκρισαν οι έμπειροι αξιωματικοί της αστυνομίας δεν προσομοιάζει με σκηνή πάλης και τυχαίων πυροβολισμών. Το θύμα φέρει δύο τραύματα στο κεφάλι εκ των οποίων το ένα δείχνει να είναι από ψηλά, σαν να πυροβολήθηκε ενώ είχε ήδη πέσει από την πρώτη σφαίρα. Επιπλέον στο θύμα δεν διακρίνονται ίχνη πάλης.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του Αθανάσιο Τάρτη, ο 38χρονος φέρει σημάδια από την πάλη με τον 43χρονο, ωστόσο τα όποια ευρήματα από την ιατροδικαστική του εξέταση, μπορεί να έχουν γίνει και σε μεταγενέστερο χρόνο!