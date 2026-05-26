Κρήτη: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι λογιστές και τα εικονικά μισθωτήρια

Επιδοτήσεις σχεδόν 3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορείται πως πήρε παράνομα το νέο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη από το ελληνικό FBI. Συνολικά έχουν συλληφθεί 22 άτομα ενώ η ογκωδέστατη δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 116 άτομα. Η ΕΛΑΣ, σε ανακοίνωσή της, αποκαλύπτει τον τρόπο δράσης του κυκλώματος αλλά και τους ρόλους που είχαν τα μέλη του.

Το κύκλωμα ξεκίνησε την δράση του από το 2019 ενώ μέχρι το 2024 φαίνεται πως προκάλεσαν ζημία στην ΕΕ και στο ελληνικό δημόσιο τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι επιδοτήσεις που πήραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2025. Οι αρχές, κάνοντας έφοδο σε διάφορα σπίτια και λογιστήρια στην Κρήτη και την Αττική για την εξάρθρωση της οργάνωσης, βρήκαν και κατέσχεσαν 5 αυτοκίνητα, 10 χρυσές λίρες, 110 ενώτια αιγοπροβάτων και βοοειδών, περίστροφο με 50 φυσίγγια και το χρηματικό ποσό των 12.870 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιχείρηση έγινε το πρωί της Δευτέρας σε Κρήτη και Αττική από το ελληνικό FBI σε συνεργασία με αστυνομικούς του Ηρακλείου, του Λασιθίου και του Ρεθύμνο, συλλαμβάνοντας συνολικά 22 άτομα. Η έρευνα έδειξε πως 2 λογιστές ήταν «εγκέφαλοι» του κυκλώματος ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 6 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, το κύκλωμα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από το 2019 και λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και οργανωμένη δομή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ρόλος των μελών και ο τρόπος δράσης τους

Ηγετικό ρόλο είχαν δύο λογιστές, εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις τους με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τα κενά του συστήματος, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων.

Πιο αναλυτικά, τα μέλη της οργάνωσης:

αξιοποιούσαν την πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συνεργαζόμενων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), προκειμένου να εντοπίζουν «ελεύθερα» και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους,

καταχώριζαν τα αγροτεμάχια ψευδώς σε στοιχεία φυσικών προσώπων, χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης, ενώ καταρτίζονταν εικονικά μισθωτήρια μεταξύ φερόμενων εκμισθωτών και μισθωτών.

χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης, ενώ καταρτίζονταν εικονικά μισθωτήρια μεταξύ φερόμενων εκμισθωτών και μισθωτών. υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ

με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ μέρος των παράνομων ενισχύσεων αποδιδόταν στα μέλη της οργάνωσης, με τα χρήματα να χρησιμοποιούνται και για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων που σχετίζονταν με τις εκκρεμότητες του κυκλώματος

Έτσι, εμφάνιζαν ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων με σκοπό να παίρνουν οικονομικές ενισχύσεις και κονδύλια.

Στην δράση τους, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο τα 6 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Ως προς τους ρόλους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι:

Οι δύο λογιστές, κατείχαν τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, έχοντας τον κεντρικό συντονισμό, καθορίζοντας τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο δράσης της. Στρατολογούσαν τα υπόλοιπα μέλη, αξιοποιούσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης και τις λειτουργίες του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ καθοδηγούσαν τη δημιουργία εικονικών μισθωτηρίων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων με σκοπό την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων, 6 άτομα, λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), παρείχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και στα στοιχεία των επιλέξιμων αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντόπιζαν «ελεύθερες» εκτάσεις και παρείχαν την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή ψευδών δηλώσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεκπεραίωση της παράνομης διαδικασίας, 17 άτομα, λειτουργούσαν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, παραχωρώντας τη χρήση προσωπικών στοιχείων και κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να εμφανίζονται ψευδώς στην περιουσιακή τους κατάσταση αγροτεμάχια που δεν κατείχαν πραγματικά. Παράλληλα συμμετείχαν στη σύνταξη ή χρήση εικονικών μισθωτηρίων και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων για τη θεμελίωση παράνομων δικαιωμάτων ενίσχυσης, 71 άτομα είχαν το ρόλο του μισθωτή – λήπτη επιχορηγήσεων καθώς εμφανίζονταν ως μισθωτές αγροτεμαχίων και προέβαιναν σε ανακριβείς δηλώσεις λαμβάνοντας αχρεωστήτως οικονομικές ενισχύσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και ενεργώντας για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους, λοιπά συνεργαζόμενα πρόσωπα, παρείχαν υποστηρικτική συνδρομή στη διαχείριση εγγράφων, οικονομικών στοιχείων και τραπεζικών συναλλαγών, ενώ συνέδραμαν στη διακίνηση και απόκρυψη των παράνομων εσόδων, υποβοηθώντας τη διατήρηση και συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 5 αυτοκίνητα, -ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 110 ενώτια αιγοπροβάτων και βοοειδών, περίστροφο με 50 φυσίγγια, 12.870 ευρώ και πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με δηλώσεις Ε.Α.Ε., αποδείξεις κατάθεσης, εκτυπώσεις κίνησης λογαριασμών, τιμολόγια, τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια Κ.Υ.Δ. και λογιστικών γραφείων, ιδιόχειρες σημειώσεις.

Παράλληλα, εκδόθηκε εντολή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, στους οποίους περιλαμβάνεται συνολικό χρηματικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση κατά το διάστημα 2019 έως 2024, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκκρεμείς επιχορηγήσεις του έτους 2025.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.