Ελλάδα

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος κρατούμενος – Συνελήφθησαν 2 σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Κρατούνταν για υποθέσεις ναρκωτικών - Σε εξέλιξη ΕΔΕ για την υπόθεση
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
Φυλακές Κορυδαλλού
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (02.06.2026) στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά από απόδραση 48χρονου κρατούμενου.

Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, βρήκε ευκαιρία την ώρα της τροφοδοσίας να ξεφύγει από την προσοχή των φρουρών και να βγει από τις φυλακές Κορυδαλλού με τις αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Η απόδραση έγινε γύρω στις 08:30 το πρωί.

Ο άνδρας κρατούνταν στις φυλακές για υποθέσεις ναρκωτικών ενώ είχε κριθεί κατάλληλος για χορήγηση τακτικών αδειών από το αρμόδιο Συμβούλιο.

Τους τελευταίους 6 μήνες είχε πάρει 3 τακτικές άδειες τις οποίες τήρησε πλήρως, επιστρέφοντας μέσα στην προθεσμία στις φυλακές Κορυδαλλού για την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του.

Οι αρχές προσπαθούν να βρουν απαντήσεις και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 48χρονος κατάφερε να διαφύγει αλλά και το που κρύβεται από τη στιγμή της απόδρασης.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά 2 σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
106
72
67
64
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Με 45 μαχαιριές κατέσφαξε ο 41χρονος την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα - Συνέχισε να την χτυπά ενώ ήταν πεσμένη στο πάτωμα
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, δύο από τις μαχαιριές στο στήθος και μία στην πλάτη που δέχτηκε η 39χρονη ήταν οι θανατηφόρες, ενώ είχε πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια, γεγονός που σημαίνει ότι προσπάθησε να αμυνθεί
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα
Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 38χρονος Πακιστανός που δολοφόνησε συμπατριώτη του για ερωτική αντιζηλία
Ο δικηγόρος του 38χρονου είπε στο newsit πως «δεν υπάρχει κανένα κίνητρο, υπάρχει έλλειψη κινήτρου και έλλειψη οποιουδήποτε στοιχείου, ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά την πράξη»
Προφυλακίστηκε ο 38χρονος δράστης που δολοφόνησε συμπατριώτη του για ερωτική αντιζηλία
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο αρχείο η έρευνα για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου
Ο εισαγγελικός λειτουργός αφού μελέτησε το αποδεικτικό υλικό έκρινε ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για  το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο «γαλάζιους» βουλευτές
Τάσος Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπος Αθανασίου 12
Newsit logo
Newsit logo