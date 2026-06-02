Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος κρατούμενος – Συνελήφθησαν 2 σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (02.06.2026) στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά από απόδραση 48χρονου κρατούμενου.

Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, βρήκε ευκαιρία την ώρα της τροφοδοσίας να ξεφύγει από την προσοχή των φρουρών και να βγει από τις φυλακές Κορυδαλλού με τις αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Η απόδραση έγινε γύρω στις 08:30 το πρωί.

Ο άνδρας κρατούνταν στις φυλακές για υποθέσεις ναρκωτικών ενώ είχε κριθεί κατάλληλος για χορήγηση τακτικών αδειών από το αρμόδιο Συμβούλιο.

Τους τελευταίους 6 μήνες είχε πάρει 3 τακτικές άδειες τις οποίες τήρησε πλήρως, επιστρέφοντας μέσα στην προθεσμία στις φυλακές Κορυδαλλού για την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του.

Οι αρχές προσπαθούν να βρουν απαντήσεις και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 48χρονος κατάφερε να διαφύγει αλλά και το που κρύβεται από τη στιγμή της απόδρασης.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά 2 σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.