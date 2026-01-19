Ελλάδα

Φυλακές Κορυδαλλού: Έλληνας κρατούμενος δολοφόνησε Αλβανό βαρυποινίτη με αυτοσχέδιο μαχαίρι

Ο Αλβανός βαρυποινίτης είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία το 2002, είχε δραπετεύσει στην Αλβανία και επέστρεψε. Ο Έλληνας κρατούμενος έχει καταδικαστεί για δολοφονία Αλβανού το 2025
Η φωτογραφία του βαρυποινίτη, που δημοσιεύουν αλβανικά ΜΜΕ
Η φωτογραφία του βαρυποινίτη, που δημοσιεύουν αλβανικά ΜΜΕ

Άγρια δολοφονία στις φυλακές Κορυδαλλού με θύμα Αλβανό βαρυποινίτη το απόγευμα της Δευτέρας (19.1.26).

Σύμφωνα με πληροφορίες, Έλληνας βαρυποινίτης δολοφόνησε τον επίσης βαρυποινίτη αλβανικής καταγωγής με αυτοσχέδιο μαχαίρι στην Γ΄Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φόνος έγινε με δύο μαχαιριές.

Ο βαρυποινίτης είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία το 2002. Είχε δραπετεύσει στην Αλβανία, επέστρεψε, τον έπιασαν οι Αρχές και τον οδήγησαν στη φυλακή. Οι αλβανικές Αρχές έχουν καταθέσει αίτημα έκδοσης καθώς κατηγορείται στη γειτονική χώρα για τη δολοφονία δύο ατόμων.

Ο δράστης είναι Έλληνας ποινικός που τον Αύγουστο του 2025 είχε δολοφονήσει έναν Αλβανό στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
186
143
107
98
97
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo