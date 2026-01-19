Φυλακές Κορυδαλλού: Έλληνας κρατούμενος δολοφόνησε Αλβανό βαρυποινίτη με αυτοσχέδιο μαχαίρι

Άγρια δολοφονία στις φυλακές Κορυδαλλού με θύμα Αλβανό βαρυποινίτη το απόγευμα της Δευτέρας (19.1.26).

Σύμφωνα με πληροφορίες, Έλληνας βαρυποινίτης δολοφόνησε τον επίσης βαρυποινίτη αλβανικής καταγωγής με αυτοσχέδιο μαχαίρι στην Γ΄Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φόνος έγινε με δύο μαχαιριές.

Ο βαρυποινίτης είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία το 2002. Είχε δραπετεύσει στην Αλβανία, επέστρεψε, τον έπιασαν οι Αρχές και τον οδήγησαν στη φυλακή. Οι αλβανικές Αρχές έχουν καταθέσει αίτημα έκδοσης καθώς κατηγορείται στη γειτονική χώρα για τη δολοφονία δύο ατόμων.

Ο δράστης είναι Έλληνας ποινικός που τον Αύγουστο του 2025 είχε δολοφονήσει έναν Αλβανό στον Άγιο Παντελεήμονα.