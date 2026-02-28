Ελλάδα

Γαλάτσι: Νεκρός 32χρονος από τροχαίο δυστύχημα με την μηχανή του

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου Γιάννης Παναγόπουλος

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στο Γαλάτσι τα ξημερώματα του Σαββάτου (28.02.2026) μετά από τροχαίο δυστύχημα που είχε 32χρονος με την μηχανή του.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη διασταύρωση της Λεωφόρου Γαλατσίου με την οδό Αετοράχης, στο Γαλάτσι, γύρω στις 02:00, όταν ο 32χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και βγήκε εκτός πορείας.

Ως αποτέλεσμα είχε τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο όπου παρέλαβε τον 32χρονο και τον μετέφερε στον Ευαγγελισμό. Εκεί διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Ελλάδα
