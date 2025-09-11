Ελλάδα

Γαύδος: Με έναν μονάχα μαθητή χτύπησε το κουδούνι στο Δημοτικό σχολείο

Εδώ και μισό αιώνα το ακριτικό μας νησί αντιμετωπίζει ακριβώς την ίδια εικόνα
Δημοτικό σχολείο Γαύδου
Το κουδούνι χτυπά και στο δημοτικό σχολείο στη Γαύδο την Πέμπτη (11.09.2025) βρίσκεται μία εκπαιδευτικός και μία μαθήτρια της Γ’ τάξης.

Αυτή η εικόνα επικρατεί στο δημοτικό σχολείο Γαύδου, ενώ φέτος δε θα λειτουργήσει καν γυμνασιακή τάξη, με το μοντέλο που είχε εφαρμοστεί πέρσι, ως παράρτημα του Γυμνασίου Σφακίων.

Η δήμαρχος Γαύδου, κ. Λίλιαν Στεφανάκη, αναφέρει στο Cretalive πως τα παιδιά που πέρσι είχαν παρακολουθήσει την τάξη του Γυμνασίου αποφοίτησαν και δεν υπήρξε κάποια ανάγκη για να λειτουργήσει αντίστοιχα τάξη Λυκείου.

 

Όπως λέει, η κ. Στεφανάκη, η κατάσταση δεν είναι ευχάριστη, ωστόσο εδώ και μισό αιώνα η Γαύδος αντιμετωπίζει ακριβώς την ίδια εικόνα. Το Δημοτικό έχει έναν, δύο ή και κανέναν μαθητή! «Παρόλα αυτά, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να κρατήσουν το νησί ζωντανό», τονίζει και αναφέρει πως πρέπει η Πολιτεία να δώσει μεγαλύτερη σημασία στο νησί.

Στο κάλεσμα για τον αγιασμό, ο Δήμος τονίζει: «Κάθε σχολική χρονιά που ξεκινά στο ακριτικό μας νησί είναι μια νίκη της γνώσης και της ελπίδας. Τα μικρά σχολεία στις άκρες της Ελλάδας μένουν ανοιχτά για να κρατούν ζωντανή τη φλόγα και περιμένουν πάντα νέες παιδικές φωνές».

