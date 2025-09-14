Συμβαίνει τώρα:
Γαύδος: Πάνω από 275 μετανάστες διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες ανοιχτά του νησιού

Οι λιμενικές αρχές και οι δυνάμεις της Frontex πραγματοποίησαν διαδοχικές επιχειρήσεις ανοιχτά της Γαύδου, αναδεικνύοντας την ένταση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή
Σκάφος Λιμενικού Σώματος
Photo / Eurokinissi

Η μεταναστευτική πίεση συνεχίζεται στο νότιο Αιγαίο. Την Κυριακή (14.09.2025), ανοιχτά της Γαύδου, πολλαπλές επιχειρήσεις διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και της Frontex κατέληξαν στη διάσωση πάνω από 275 ανθρώπων μέσα σε λίγες ώρες. Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) τέθηκε σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής για τον συντονισμό των παρεμβάσεων.

Το απόγευμα, πλοίο της αποστολής Frontex εντόπισε δύο λέμβους με 166 μετανάστες. Από αυτούς, οι 49 μεταφέρθηκαν απευθείας στη Γαύδο, ενώ οι υπόλοιποι 117 αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, στην Κρήτη. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, μια πρώτη λέμβος με 71 άτομα είχε εντοπιστεί και οδηγήθηκε στο λιμάνι των Σφακίων από το Λιμενικό Σώμα.

Άλλη μία περιπολία του Λιμενικού είχε επίσης διασώσει 38 άτομα νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Οι επιχειρήσεις αυτές αποτυπώνουν την αύξηση των αφίξεων μεταναστών στο νότιο Αιγαίο, όπου οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές παραμένουν σε συναγερμό απέναντι στην ένταση των διελεύσεων.

