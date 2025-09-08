Για δύο ώρες κυνηγούσαν τον γιο του επιχειρηματία οι αστυνομικοί: Οι κόντρες στην Αττική Οδό, το κρυμμένο supercar και το αλκοόλ

Γιος γνωστού επιχειρηματία, που είχε καταναλώσει αλκοόλ έκανε κόντρες με supercar στην Αττική οδό, έχοντας μάλιστα στο πολυτελές όχημα δυο ανήλικες φίλες του και όταν οι αστυνομικοί του Εκβιαστών, τον εντόπισαν και του έκαναν σήμα να σταματήσει, ο 20χρονος όχι μόνο δεν πειθάρχησε αλλά «βύθισε» το πόδι του στο γκάζι, «έφαγε» δυο κόκκινα φανάρια, χτύπησε αστυνομικό και εξαφανίστηκε.

Μάλιστα, για να αποφύγει τη φάκα του νόμου, έκρυψε το Mercedes GT AMG στα νότια προάστια και στη συνέχεια πήγε με ταξί στο σπίτι του. Από εκεί πήγε και πήρε το supercar από την κρυψώνα και συνοδευόμενος από δύο oχήματα των γονέων του την στιγμή που εκινείτο στην περιοχή του Χίλτον εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Ασφάλεια.

Ο ίδιος αμετανόητος και με απύθμενο θράσος είπε στους αστυνομικούς ότι δεν κατάλαβε ότι ήταν «ασφαλίτες» και τους πέρασε για ληστές, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με το όχημα ισχυρίστηκε ότι έμεινε από βενζίνη! Ο νεαρός γιος του γνωστού επιχειρηματία συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και φορτωμένος με τα μισά αδικήματα του ΚΟΚ την πλάτη οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα.

Τον κυνηγούσαν δυο ώρες – Οι κόντρες με το «φτιαγμένο» Ford Fiesta στην Αττική Οδό

Το άγριο περιστατικό που έστειλε έναν αστυνομικό στο νοσοκομείο με πρωταγωνιστή τον γιο του Αθηναίου επιχειρηματία, σημειώθηκε ξημερώματα της Κυριακής. Ο 20χρονος που επέβαινε στο super car μαζί με δύο ανήλικες φίλες του 17 ετών συναντήθηκε στην περιοχή του Ηρακλείου με άλλον ένα φίλο του, οδηγό ενός, όπως χαρακτηριστικά λένε οι αστυνομικοί, «πειραγμένου» Ford Fiesta, άλλον ένα φίλο του και δύο ανήλικα κορίτσια.

Οι δύο παρέες αφού ήπιαν τα ποτά τους στο Ηράκλειο, κατευθύνθηκαν στην Αττική οδό προκειμένου να πάνε στο Περιστέρι και στο ύψος του Κηφισού άρχισαν να κάνουν κόντρες. Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 4:30. Αστυνομικοί της Δίωξης Εκβιαστών που πραγματοποιούν καθημερινά περιπολίες εντοπίζουν τα δύο οχήματα οι οδηγοί των οποίων, όπως χαρακτηριστικά λένε, ήταν με το πόδι κολλημένο στο γκάζι και ανέπτυσσαν ταχύτητες που ξεπερνούν τα 180 – 190 χιλιόμετρα και τους κάνουν σήμα να σταματήσουν. Όμως εκείνοι δεν πειθάρχησαν.

Τελικά, στο Περιστέρι καταφέρνουν να κινητοποιήσουν το πειραγμένο Ford Fiesta, ενώ ο οδηγός του Μερσέντες GT AMG είχε εξαφανιστεί έχοντας πρώτα παραβιάσει δύο κόκκινα φανάρια κάνοντας μανούβρες για να περάσει ανάμεσα από δύο οχήματα προκειμένου να μη χτυπήσει το αυτοκίνητό του, ενώ εμβόλισε και έναν αστυνομικό ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά λένε οι συνάδελφοι του, εκσφενδονίστηκε, τραυματίστηκε σοβαρά και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

Ο ασυνείδητος νεαρός αφού κατάφερε να την κοπανήσει, στη συνέχεια μεταβαίνει στην περιοχή των νοτίων προαστίων κρύβει το όχημα, παίρνει ταξί και επιστρέφει στο σπίτι στα βόρεια προάστια. Ειδοποιεί τους γονείς του, πηγαίνουν στο σημείο των νοτίων προαστίων παίρνουν το κρυμμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια σε σχηματισμό αυτοκινητοπομπής – πληροφορίες λένε ότι οι γονείς πηγαίναν μπροστά και πίσω ενώ στη μέση οδηγούσε ο νεαρός το πολυτελές όχημα για να μην αποκαλυφθεί, εκτιμούν οι αρχές, η πινακίδα – εντοπίζονται στο Hilton από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στους οποίους είχε δοθεί σήμα για το επικίνδυνο αυτοκίνητο και συλλαμβάνεται.

Στους αξιωματικούς της Δίωξης Εκβιαστών όπου οδηγήθηκε όχι μόνο δεν δήλωσε μετάνοια για τις πράξεις του, αλλά είπε με απόλυτο θράσος ότι δεν σταμάτησε, γιατί πέρασε το όχημα της ασφάλειας για ληστές, ενώ στην προσπάθειά του να δικαιολογηθεί για το όχημα που έκρυψε στα νότια προάστια είπε ότι είχε ξεμείνει από βενζίνη.

Κάτι το οποίο φυσικά δεν επιβεβαιώνεται, καθώς την ώρα που εντοπίστηκε το αυτοκίνητο διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ότι ο δείκτης της βενζίνης ήταν γεμάτος. Ο ασυνείδητος 20χρονος μετά από δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε σήμερα (8.9.2025) στον εισαγγελέα.

Αξίζει να τονιστεί ότι από τις μετρήσεις που έγιναν για την κατανάλωση αλκοόλ εντοπίστηκε 0,15 mg/l μετά από 4 ώρες.