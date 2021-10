Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανήγγειλε χθες το νέο λανσάρισμα του Facebook υπό τη νέα ονομασία Meta. Η είδηση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, καθώς σύμφωνα με τον CEO της δημοφιλούς πλατφόρμας είναι η νέα εποχή στα social media. Ωστόσο, ο δικός μας Γιάνης Βαρουφάκης είχε διαφορετική άποψη.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης σε μια σειρά από tweets κατηγορεί τον Ζούκερμπεργκ του Facebook ότι «έκλεψε» από τον ίδιο την ονομασία Meta και – όπως λέει – υπάρχει ήδη ιστοσελίδα με αυτό το όνομα και συγκεκριμένα το metacpc.org, που ανήκει στο Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, γράφει στο Twitter: «Κοντά τα χέρια κ. Zuckerberg από το όνομα του mέta, του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού (https://metacpc.org). Εσείς μπορεί, πράγματι, να δουλεύετε για να γίνει πραγματικότητα ο δυστοπικός μετακαπιταλισμός. Τον Πολιτισμό όμως δεν θα τον αναγνωρίζατε ούτε στο ένα μέτρο».

Το ίδιο μήνυμα το έγραψε και στα αγγλικά δίνοντας επιπλέον πληροφορίες:

Zuckerberg just ‘borrowed’ our mέta (https://t.co/2FzQ18HAf4) to re-brand Facebook. Earlier he had ‘borrowed’ our movement’s name, DiEM (https://t.co/j60auSCE9H) to rebrand his cryptocurrency Libra. What next? [At least our radical agenda for expropriating tech-lords is safe!]