Ελλάδα

Γιατρός διακινούσε συνταγές ναρκωτικών χαπιών, συνελήφθη στην Ομόνοια

Στην κατοχή του βρέθηκαν 21 ιατρικές συνταγές για ναρκωτικά χάπια, οι οποίες είχαν εκδοθεί από τον ίδιο και φέρεται να διακινούνταν έναντι χρημάτων σε άτομα στο κέντρο της Αθήνας
Ναρκωτικά χάπια / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος

Ένας γιατρός ηλικίας 51 ετών συνελήφθη στην Ομόνοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να εκμεταλλευόταν την ιδιότητά του για να διακινεί συνταγές ναρκωτικών χαπιών στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Τετάρτη (15.04.2026), ο 51χρονος γιατρός εντοπίστηκε στην Ομόνοια, το βράδυ της 13ης Απριλίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για «παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, σχετικά με γιατρό που δραστηριοποιείται στη διακίνηση συνταγών για την προμήθεια ναρκωτικών χαπιών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Έπειτα από αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων, ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος και επιβεβαιώθηκε η παράνομη δράση του.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 51χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου και συναντήθηκε με άλλο άτομο. Στη συνέχεια τον προσέγγισαν και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 21 ιατρικές συνταγές για ναρκωτικά χάπια, οι οποίες είχαν εκδοθεί από τον ίδιο και φέρεται να διακινούνταν έναντι χρημάτων σε άτομα στο κέντρο της Αθήνας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
247
117
83
80
69
iStock
Newsit logo
Newsit logo