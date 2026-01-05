Γιώργος Αυτιάς για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: Καλό ταξίδι, πάντα θα σε ευχαριστώ και θα σε ευγνωμονώ

Βαθιά συγκινημένος ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, που υπήρξε για χρόνια στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπαδάκη μίλησε για τον θάνατο του παρουσιαστή και για όσα έζησε στο πλάι του.

Ο Γιώργος Αυτιάς, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: «Σας το αποκαλύπτω για πρώτη φορά, κάποια στιγμή που ετοιμαζόταν να φύγει ο Τέρενς (Κουίκ) από τον ΑΝΤ1, ο Παπαδάκης στην σύσκεψη βγήκε μπροστά και είπε: “Θέλω τον Αυτιά στον πρωινό”» και τόνισε πως ο επί 34 χρόνια παρουσιαστής της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» είχε ωφελήσει πάρα πολλούς.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως: «Μπορούσε πάντα να καλύψει το απόλυτο κενό», καθώς κρατούσε περίπου δέκα θέματα έτοιμα να τα έχουν στην εκπομπή σε περίπτωση που ακύρωναν καλεσμένοι την εμφάνισή τους στην εκπομπή ή ακυρωνόταν κάποιο θέμα για άλλη αιτία.

«Η ευγνωμοσύνη απέναντί του είναι τεράστια. Μπορεί κάποιος να έχει τελειώσει πανεπιστήμια, να έχει πτυχία, αλλά είναι δύσκολο να γίνει άνθρωπος της διπλανής πόρτας» σημείωσε.

«Είναι δύσκολο να έχεις τόσα πολλά χρόνια την αποδοχή» κατέληξε.