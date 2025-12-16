Γιώργος Λιάγκας: Δεν είναι ο Στέλιος Ρόκκος ο τραγουδιστής που θα κατηγορηθεί για ασέλγεια

Ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε στο θέμα με τις επικείμενες καταγγελίες σε βάρος καλλιτέχνη από τρεις άντρες για ασέλγεια. Όπως είπε ο παρουσιαστής της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, ο τραγουδιστής που πολύ σύντομα θα κατηγορηθεί δεν είναι ο Στέλιος Ρόκκος, όπως ακούστηκε τις τελευταίες μέρες.

Ο Γιώργος Λιάγκας μετέδωσε το ρεπορτάζ του και ανέφερε πως ο τραγουδιστής βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον δικηγόρο του. Θεωρεί, όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, πως το όλο θέμα κρύβει μια προσπάθεια εκβιασμού σε βάρος του. Ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν εμπλέκεται στα όσα πρόκειται να του καταλογίσουν κάποιοι. «Δεν υπάρχει ασέλγεια», μεταφέρει το περιβάλλον του.

«Tο γνώριζα από τον Σεπτέμβριο και δεν ήξερα κατά πόσο θα τεκμηριωθούν οι καταγγελίες που θα ακουστούν σήμερα. Δεν είναι ο Ρόκκος, ούτε είναι από νησί. Αύριο, ο ένας εκ των τριών θα βγει επώνυμα και θα πει για ποιον πρόκειται. Εγώ δεν πρόκειται να παίξω την κολοκυθιά. Έχει ευρύτερο εκτόπισμα στη showbiz ο τραγουδιστής, έχει μεγάλο fan club, και από εμένα είναι αγαπητός.

Χτες το βράδυ (15-12-2025), ο τραγουδιστής και ο δικηγόρος του έκαναν μια μακρά σύσκεψη για το πώς θα προχωρήσουν. Αύριο θα κατατεθεί μήνυση από τον έναν για ασέλγεια στον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Σε λίγο θα σας πω τι ετοιμάζονται να καταγγείλουν. Δεν μιλάμε για βιασμό, αλλά για ασελγείς πράξεις. Ο τραγουδιστής θεωρεί πως κυριαρχεί κάποιος εκβιασμός», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη της εκπομπής.

Σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει ένα 24ωρο νωρίτερα ο Γιώργος Λιάγκας, τα άτομα που φέρονται αποφασισμένα να καταγγείλουν σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια σε βάρος τους, είναι ένας μουσικός και ένας επίσης τραγουδιστής.