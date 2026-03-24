Γιώργος Μανίκας: Η απάντηση του γνωστού μοντέλου για την εμπλοκή του ονόματός του στο κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ

«Ο εντολέας μας βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών ώστε να διευκολύνει την έρευνα τους. Δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με την εμπλοκή του κ. Μανίκα θα αξιολογηθούν ενδελεχώς, για τη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου» λέει ο δικηγόρος του
Γιώργος Μανίκας
O Γιώργος Μανίκας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Το όνομα του γνωστού μοντέλου, Γιώργου Μανίκα, φέρεται να βρίσκεται μέσα στη λίστα των ατόμων που εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις απάτες ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ, εις βάρος του ΕΦΚΑ.  

Από χθες το πρωί το ελληνικό FBI έχει καταφέρει να περάσει χειροπέδες σε 22 άτομα για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, μεταξύ των οποίων ένας πρώην παίκτης ριάλιτι και ένας γνωστός influencer ο όποιος στο παρελθόν είχε συμμετάσχει και σε παιχνίδι επιβίωσης.  

Σύμφωνα με πληροφορίες όμως από αστυνομικές πηγές, στη των κατηγορούμενων βρίσκονται κι άλλα επώνυμα πρόσωπα. Πρόκειται για δύο μοντέλα, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Γιώργος Μανίκας.

«Μέσω δημοσιευμάτων και άτυπων διαρροών, ενημερωθήκαμε για την εμπλοκή του ονόματος του εντολέα μας κ. Γεωργίου Μανίκα, στην υπόθεση της εξάρθρωσης κυκλώματος εξαπάτησης του Δημοσίου. Προς όλους όσοι θέλουν να σηκώσουν σκόνη, διευκρινίζουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι μέχρι ώρας δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές, ότι ο κ. Μάνικας έχει καταστεί κατηγορούμενος για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη», λέει στο newsit.gr o δικηγόρος του Γιώργου Μανίκα, Δημήτρης Ζορμπάς.

Μάλιστα στη συνέχεια ο δικηγόρος του γνωστού μοντέλου επισημαίνει πως είναι άξιο απορίας να διαρρέεται το ονομα του πελάτη του σε δημοσιογράφους και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση προς τον ίδιο.  

«Σε κάθε περίπτωση, ο εντολέας μας βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών προκειμένου να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία, ώστε να διευκολύνει την έρευνα τους. Είναι αυτονόητο πως δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με την εμπλοκή του κ. Μανίκα στην υπό έρευνα υπόθεση, θα αξιολογηθούν ενδελεχώς, για τη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου».

Από τις έκνομες ενέργειες του κύκλωμα ζημίωσε με το ποσό των 20 περίπου εκατομμυρίων ευρώ τον ΕΦΚΑ, ενώ από τα εικονικά τιμολογία που είχαν εκδώσει  τα μέλη του κυκλώματος ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο με 11 εκατομμύρια ευρώ.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η δράση και η χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Κατασχέθηκαν πολυτελή αυτοκίνητα, πλάκες χρυσού και πανάκριβα ρολόγια
Οι εικονικές εταιρείες με δηλωμένα και ασφαλισμένα ανύπαρκτα, μέχρι και αποθανόντα πρόσωπα και το χρέος εκατομμυρίων στο Ελληνικό Δημόσιο
Νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη που αγνοείται στη Βουλιαγμένη - «Δεν πρόκειται για απλή κατάδυση» λένε οι διασώστες
«Σήμερα γίνεται η προετοιμασία για την εργασία στο βυθό, δηλαδή τι ακριβώς χρειάζεται για να προχωρήσουμε στο κομμάτι της ανέλκυσης» λέει ο newsit.gr ο αντιπρόεδρος της ΕΔΟ
25η Μαρτίου: Ματαιώνεται η παρέλαση στο Ρέθυμνο λόγω έντονων καιρικών φαινομένων – Την τελευταία στιγμή η απόφαση στο Ηράκλειο
Η ανακοίνωση για την ενδεχόμενη ακύρωση της μαθητικής-στρατιωτικής παρέλασης στο Ηράκλειο θα γίνει νωρίς το πρωί, ανήμερα της 25ης Μαρτίου
