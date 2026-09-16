Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία με τον τραγουδιστή στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε «γιατρό – υπνωτιστή»

Επίσημη ταυτοποίηση δεν υπάρχει ακόμα καθώς ο εισαγγελέας δεν έχει δώσει το «πράσινο» φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη
Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο και το κρεβάτι όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης
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Σε έναν «γιατρό – υπνωτιστή» φέρεται να έστειλε η γιατρός τη φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, λίγα λεπτά πριν ο τραγουδιστής αφήσει την τελευταία του πνοή μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης (9.9.26).

Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν ο «γιατρός – υπνωτιστής» ήταν αυτός στον οποίο η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, την ώρα που αυτός βρισκόταν συνδεδεμένος στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει γίνει ακόμα καθώς δεν έχει δοθεί ακόμα το «πράσινο» φως από τον εισαγγελέα για την άρση απορρήτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τον ρόλο του συγκεκριμένου «γιατρού – υπνωτιστή» στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ερευνούν εάν ήταν ο άνθρωπος που έφερε αρχικά σε επαφή τον τραγουδιστή με την 56χρονη γιατρό.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14:44 και στις 14:45 η γιατρός τράβηξε δύο φωτογραφίες που δείχνουν τον Γιώργο Μαζωνάκη να είναι αναίσθητος πάνω στο κρεβάτι. Φωτογραφίες, τις οποίες έσβησε από το κινητό της τηλέφωνο αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τις ανακτήσουν.

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