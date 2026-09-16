Ελλάδα

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στη Φωκίδα – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Επιχείρηση απεγκλωβισμού τριμελούς οικογένεια με τον 72χρονο πατέρα να χάνει τη ζωή του
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στη Φωκίδα
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στη Φωκίδα / LamiaReport.gr
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Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Τρίτης (15.09.2026) στην Φωκίδα όταν αυτοκίνητο με τριμελή οικογένεια έπεσε σε γκρεμό πολλών μέτρων βάθους, στην περιοχή Κλήμα.

Από την πτώση του αυτοκίνητου στον γκρεμό νεκρός είναι ο 72χρονος οδηγός του οχήματος ενώ τραυματισμένες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική η σύζυγος και η κόρη, οι οποίες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου και της Αστυνομίας.

Συνολικά 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, επιχείρησαν για ώρες στη χαράδρα προκειμένου να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες, σύμφωνα με το LamiaReport.gr.

LamiaReport.gr

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου.

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