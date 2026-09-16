Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στους δύο ανήλικους που έδειραν 17χρονο συμμαθητή τους έξω από σχολείο

Με ρητή δικάσιμο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές που συνελήφθησαν για ξυλοδαρμό εις βάρος 17χρονου συμμαθητή τους, έξω από το σχολείο των Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος των δύο νεαρών, 16 και 17 ετών, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, έργω εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Μετά τον ορισμό δικασίμου αφέθηκαν ελεύθεροι το πρωί της Δευτέρας (16.09.2026).

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Το περιστατικό, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (15.09.2026), όταν για ασήμαντη αφορμή, οι δύο νεαροί μαζί με έναν ακόμη συμμαθητή τους, αφού εξύβρισαν τον 17χρονο, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα.

Το θύμα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.