Φωτιά στο Παραδείσι Εύβοιας: Μήνυμα του 112, στη μάχη και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές αρχές της Εύβοιας μετά την εκδήλωση φωτιάς στην περιοχή Παραδείσι.

Η φωτιά στην Εύβοια που πλέον είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, έκαιγε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση με το 112 να στέλνει μήνυμα προς τους κατοίκους καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

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Στο σημείο βρέθηκαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ από αέρος έκαναν ρίψεις 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στο σημείο βρίσκονται και υδροφόρα οχήματα των ΟΤΑ.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Παραδείσι της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 16, 2026

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2026

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.