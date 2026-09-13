Γιώργος Μαζωνάκης: O φάκελος με το όνομά του και τα διαγραμμένα αρχεία στον κατασχεμένο υπολογιστή – Σήμερα η «λαϊκή αγρυπνία»

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος «έσβησε» σε ιδιωτικό ιατρείο το Κολωνάκι. Από το απόγευμα σε λαϊκή αγρυπνία η σορός του αγαπημένου τραγουδιστή.

Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη που έχει συγκλονίσει τους πάντες καθώς κατά την έλεγχο των Αρχών εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αρχεία σε φορητό υπολογιστή που είχε κατασχεθεί από το ιατρείο στο Κολωνάκι.

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Όπως μετέδωσε ο Alpha, σε έναν από τους υπολογιστές που τέθηκαν υπό κατάσχεση βρέθηκε αρχείο το οποίο φέρεται να σχετίζεται με τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς έχει το όνομά του. Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που ανακτήθηκαν, προκειμένου να διαπιστώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό των επισκέψεών του στη συγκεκριμένη κλινική. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να διαδραματίσει η εγκληματολογική ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων.

Στο επίκεντρο τα διαγραμμένα δεδομένα

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν αρχεία που φέρεται να είχαν διαγραφεί από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά κατέστη δυνατό να ανακτηθούν στο πλαίσιο της ψηφιακής εγκληματολογικής εξέτασης.

Ανάμεσα στα ευρήματα που εξετάζονται βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος εμφανίζεται ξαπλωμένος σε ιατρικό κρεβάτι. Η συγκεκριμένη εικόνα φέρεται να είχε διαγραφεί από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες κατάφεραν να την επαναφέρουν.

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Τα ψηφιακά ευρήματα, μαζί με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τον χώρο και το υπόλοιπο υλικό της δικογραφίας, εξετάζονται πλέον συνολικά από τις Αρχές. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα γεγονότα και να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Παράλληλα, η έρευνα ενδέχεται να αναδείξει στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστά.

Ερωτήματα για τον καθαρισμό του ιατρείου

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το γεγονός ότι το ιατρείο καθαρίστηκε μετά το περιστατικό. Όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν εξηγήσεις από τους εργαζομένους για τον καθαρισμό του χώρου, φέρεται να έλαβαν την απάντηση ότι πρόκειται για συνήθη διαδικασία και πως το ιατρείο καθαρίζεται στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας.

Παρόλα αυτά, οι Αρχές διερευνούν εάν ο χώρος βρισκόταν κατά την άφιξη των αστυνομικών στην ίδια κατάσταση στην οποία ήταν τη στιγμή του περιστατικού ή εάν είχε υπάρξει κάποια μεταβολή στο μεταξύ.

Λαϊκή αγρυπνία αποχαιρετισμού

Σε «λαϊκή αγρυπνία» θα τεθεί η σορός του αξέχαστου Γιώργου Μαζωνάκη, από το απόγευμα της Κυριακής (13.09.2026) μέχρι το πρωί της Δευτέρας όπου πλήθος θαυμαστών του αναμένεται να βρεθεί στην εκκλησία για να τον αποχαιρετήσει.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, η «λαϊκή αγρυπνία» θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας από τις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής μέχρι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι.

Η οικογένεια Μαζωνάκη, επιθυμεί όσοι παρευρισκόμενου αντί στεφάνου να ενισχύσουν το Εθελοντικό Κέντρο Ελλάδας, Humanity Greece.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».

Αύριο η απολογία των δύο γιατρών

Στα δικαστήρια αναμένεται να επιστρέψουν αύριο, Δευτέρα, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του ιδιωτικού ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, όπου κατέρρευσε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο γιατροί, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου ιατρείου, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης από την οποία επήλθε θάνατος, κατά συναυτουργία.

Αρχικά είχαν ζητήσει και τους χορηγήθηκε προθεσμία, προκειμένου να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και να αντικρούσουν τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος τους.