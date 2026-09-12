Γιώργος Μαζωνάκης: Που θα τα «ρίξουν» οι γιατροί – Τα μοιραία 90 λεπτά μετά την ανακοπή και ο διαγραμμένος φάκελος

Την ώρα που μία ολόκληρη χώρα θρηνεί τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα (14.09.2026), για να απολογηθούν σχετικά με την υπόθεση του τραγουδιστή που συγκλόνισε.
Το ζευγάρι των γιατρών έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή, το μεσημέρι της Δευτέρας για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, κατά συναυτουργία. Πρόκειται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών, στην κλινική των κατηγορούμενων στο Κολωνάκι. Ο τραγουδιστής είχε επισκεφτεί το ιατρείο την περασμένη Τετάρτη (09.09.2026) για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τις αισθήσεις του αφού έπαθε ανακοπή.
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Η 56χρονη γιατρός επιμένει ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει όταν κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, πράγμα που έχει διαψευστεί από τα στοιχεία των αρχών. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, στις απολογίες τους αναμένεται να υποστηρίξουν ότι είχαν γνωστοποιήσει στον ΙΣΑ τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρίσκονταν στην κλινική τους. Για το πρώτο θα πουν ότι είχε γίνει αυτοψία από το 2025 και για το δεύτερο η αυτοψία είχε οριστεί τώρα τον Σεπτέμβριο.
Η Ιωάννα Γάκα επίσης αναμένεται να υποστηρίξει ότι οι αντιφάσεις στις οποίες έχει πέσει κατά την προανάκριση, οφείλονται στον πανικό των στιγμών που ακολούθησαν μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη και πως δεν υπήρξε κανένας δόλος από την πλευρά της για τον τρόπο ενέργειάς της.
Παράλληλα, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να πει ότι το γραφείο του συστεγάζεται με εκείνο της συζύγου του και πως δεν είχε καμία σχέση με το ραντεβού που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος θα υποστηρίξει ότι είχε 3 προγραμματισμένα ραντεβού την μέρα που πέθανε ο τραγουδιστής και θα επαναλάβει ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο την επίμαχη ώρα καθώς βρισκόταν σε εστιατόριο του Κολωνακίου και γευμάτιζε.
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Μιλώντας στο Mega και τις Εξελιξεις Τώρα, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, δήλωσε πως θα ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με δόλο, σε βάρος των γιατρών.
Έκανε λόγο για μια αλληλουχία σφαλμάτων και παράνομων πράξεων που οδήγησαν στον θάνατο τον γνωστό τραγουδιστή. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα απολογηθούν για θανατηφόρα έκθεση, αλλά για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δεν λέω αβάσιμα πράγματα εγώ. Όταν εγώ είπα ότι επί 1,5 ώρα ήταν χωρίς τις αισθήσεις του, είχα μπροστά μου τα έγγραφα που το αποδείκνυαν. Όλα αυτά που έχουν έρθει στο φως αποδεικνύουν τη σειρά των ψεμάτων, των λαθών, των σφαλμάτων και των παράνομων πράξεων που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και οδήγησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στον θάνατο», ανέφερε ο ίδιος στο Mega.
Στη συνέχεια είπε: «Αυτοί είναι και οι λόγοι που με οδήγησαν στο να ζητήσω να αναβαθμιστεί η ποινική κατηγορία από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», σημείωσε αρχικά ο δικηγόρος της οικογένειας και πρόσθεσε ότι «αν υπήρχε απινιδωτής, ίσως ο Γιώργος να ζούσε».
Ο ίδιος επανέλαβε στη συνέχεια ότι «μια αλληλουχία σφαλμάτων και πλημμελειών και κακών χειρισμών οδήγησαν στο θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη». «Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι επεδίωκαν ή ήθελαν να πεθάνει ο Γιώργος, να αφαιρέσουν τη ζωή του. Αλλά αυτό είναι στα νομικά η ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο πρώτου βαθμού. Λέω όμως ότι αυτοί είχαν γνώση του υψηλού κινδύνου επέλευσης ενός τέτοιου αποτελέσματος», τόνισε.
Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη
Ήταν μεσημέρι της Τετάρτης όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφτηκε την κλινική στο Κολωνάκι προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, όπως του είχε προτείνει η γιατρός Ιωάννα Γάκα, σύζυγος του Ηλία Θεοδωρόπουλου, οι οποίοι εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η 56χρονη είχε ισχυριστεί ότι ο τραγουδιστής πήγε γύρω στις 16:00 πράγμα που διαψεύστηκε από τις καταθέσεις μία εκ των υπαλλήλων της κλινικής αλλά και από τα πλάνα κάμερας ασφαλείας που κατέγραψαν τον ερμηνευτή να φτάνει περίπου στις 14:00.
Πρόκειται για την πρώτη αντίφαση στην οποία πέφτει η γιατρός, καθώς περισσότερα στοιχεία αποδεικνύουν ότι όσα κατέθεσε δεν ισχύουν σχετικά με την ώρα άφιξης του καλλιτέχνη, της διαδικασίας στην οποία υποβλήθηκε αλλά και της στιγμής που έχασε τις αισθήσεις του. Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε ξεκινήσει να κάνει πλασμαφαίρεση την ώρα που κατέρρευσε, ωστόσο οι αρχές διαπίστωσαν πως αυτό όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά το μηχάνημα λειτουργούσε πάνω στον τραγουδιστή επί 42 λεπτά.
Μάλιστα, το newsit.gr κατάφερε να εξασφαλίσει φωτογραφικό ντοκουμέντο στο οποίο αποδεικνύεται ότι το «INUS PHERESIS», την μοιραία μέρα άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, ξεκίνησε να λειτουργεί στις 14:14:10 και ήταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά. Το ίδιο επιβεβαιώνει και η κατάθεση μιας υπαλλήλου της κλινικής Stem Cell, και συγκεκριμένα γραμματέας της πρωινής βάρδιας, η οποία φαίνεται να ήταν η μόνη εργαζόμενη που είπε την αλήθεια. «Κατά τη διάρκεια της βάρδιας ο Μαζωνάκης Γεώργιος προσήλθε με καθυστέρηση την 14:00 με 14:30 ώρα», είπε στις αρχές.
Σύμφωνα με την ίδια, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαινόταν αποπροσανατολισμένος, το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και παρατήρησε πιθανόν ένα σημάδι στο πρόσωπο του. Επίσης μιλούσε κανονικά και με ενέργεια. Όπως ανέφερε «Δεν ήταν δηλαδή στα μάτια μου αδύναμος. Και μας μίλησε και χαμογελαστός ήταν».
Οι κρίσιμες τελευταίες ώρες του Μαζωνάκη
Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή η γιατρός υποστήριξε, ότι ειδοποίησε τον σύζυγό της, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινό κατάστημα εστίασης. Ο ίδιος έχει καταγραφεί όντως σε αυτό το κατάστημα από τις 13.59 έως τις 14.43. Οι χρόνοι έχουν καθοριστική σημασία, καθώς το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16:23. Περισσότερο από μιάμιση ώρα μετά.
Η διασώτρια του ΕΚΑΒ, που έφτασε πρώτη στην κλινική μετά την κλήση των γιατρών, μιλώντας στο Mega είπε: «Στις 16:26 μπήκα στο δωμάτιο που βρισκόταν ο θανών, ο γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση. Ο ιατρός μας ενημέρωσε ότι έκανε για διάστημα 10 λεπτών ΚΑΡΠΑ πριν την άφιξη μας και πως του είχαν χορηγήσει και 1mg αδρεναλίνη. Ο ίδιος μας ανέφερε ότι στο Ιατρείο υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή, το οποίο όμως δεν λειτουργούσε και δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο».
Η Ιωάννα Γάκα είχε υποστηρίξει ότι δεν είχαν προλάβει να ξεκινήσουν την πλασμαφαίρεση όταν ο τραγουδιστής κατέρρευσε. Ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, από την πλευρά του υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν στην πλασμαφαίρεση και πάθαινε ανακοπή.
Ο γιατρός ήταν σε εστιατόριο του Κολωνακίου, από όπου έφυγε λίγο πριν τις 15:00 έπειτα από κλήση της συζύγου του, η οποία τον ενημέρωσε για το τραγικό περιστατικό. Αυτό αποδεικνύεται και από τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που παρουσίασε χτες το newsit.gr. Μάλιστα, για την γιατρό είπε ότι εκείνη είχε αναλάβει πλήρως τον τραγουδιστή και πώς ο ίδιος δεν γνώριζε για την πλασμαφαίρεση την οποία θα έκανε ο 54χρονος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όσο ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν χωρίς αισθήσεις και προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν για αυτή την κρίσιμη μιάμιση ώρα, ενώ φέρονται να ρωτούσαν το AI πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι γιατροί δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο «Ελπίς», αλλά παρέμειναν στην κλινική.
Αυτό που διαπίστωσαν οι αρχές, είναι ότι η Ιωάννα Γάκα μαζί με τις υπόλοιπες εργαζόμενες παρέμειναν στο ιατρείο για να καθαρίσουν τον χώρο. Επίσης, πρόλαβε και να σβήσει έναν σημαντικό φάκελο του ερμηνευτή από φορητό υπολογιστή στο γραφείο που έφερε την ονομασία «ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», καθώς και μία φωτογραφία του την ώρα της πλασμαφαίρεσης, από το κινητό της τηλέφωνο.
Οι Αρχές επιχειρούν μέσω της ψηφιακής ανάλυσης να ανακτήσουν τον φάκελο με το όνομα του τραγουδιστή για να διαπιστώσουν πότε και για ποιο λόγο είχε επισκεφθεί το ιατρείο. Από την πλευρά τους, πάντως, οι γιατροί ισχυρίστηκαν ότι είναι τακτική της επιχείρησης να διαγράφουν τα πραγματοποιημένα ραντεβού.
«Στις 08:00 η ώρα περίπου, ενώ ήμουν στο σπίτι μου με κάλεσε τηλεφωνικά ο γιατρός και μου ζήτησε να πάω στο ιατρείο να παραλάβω κάποια έγγραφα και να τα παραδώσω στον δικηγόρο του, με το επίθετο Αγαπηνός. Εγώ έφτασα στις 09:10 μέσα ήταν ήδη αστυνομικοί και ιατρικός σύλλογος και έκαναν έρευνα. Τα κορίτσια καθάρισαν το προηγούμενο βράδυ, δεν ήξεραν αν απαγορεύεται ή όχι», είπε γραμματέας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, η γιατρός έβγαλε φωτογραφία τον τραγουδιστή και την έστειλε τον σύζυγό της. Σε αυτήν φαίνεται ο τραγουδιστής να είναι με κλειστά μάτια, φορά κίτρινη κοντομάνικη μπλούζα και έχει φλεβοκαθετήρες στα δύο χέρια. Στις 19:09:13 η γιατρός σβήνει τη φωτογραφία του Μαζωνάκη από το κινητό της και στις 19:45 οδηγείται μαζί με τον σύζυγό της στο Α.Τ. Κυψέλης.
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Αυτά τα στοιχεία, η ΕΛΑΣ κατάφερε να τα ανακτήσει και θα τα κάνει «φύλλο και φτερό» προκειμένου να απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα για τα ραντεβού του τραγουδιστή στην συγκεκριμένη κλινική και τις θεραπείες στις οποίες είχε υποβληθεί. Μάλιστα, και οι εργαζόμενες του ιατρείου από τις καταθέσεις τους φαίνεται να παραδέχονται ότι πράγματι προχώρησαν στον καθαρισμό του συγκεκριμένου χώρου. Ωστόσο, το εύλογο ερώτημα είναι πότε έγινε ο καθαρισμός του χώρου.
Νωρίτερα, το newsit.gr εξασφάλισε φωτογραφικά ντοκουμέντα μέσα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, αφού μπήκαν οι διασώστες και μετέφεραν στο νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Οι καταγγελίες ασθενών για το ζευγάρι των γιατρών, οι πανάκριβες θεραπείες και τα σκευάσματα
Αποτροπιασμό προκαλεί η βροχή καταγγελιών και άλλων πελατών για την δράση του ζευγαριού των γιατρών που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα φέρονται να υπόσχονταν θεραπείες που θα έσωζαν ζωές, σε μη αδειοδοτημένο χώρο, με γιατρούς που δεν είχαν την επιστημονική κατάρτιση, με μηχανήματα αμφιλεγόμενης αποτελεσματικότητας και ασφάλειας.
Συνταγογραφούσαν φάρμακα αξίας χιλιάδων ευρώ και συνεργασίες με φαρμακεία και σημεία πώλησης σκευασμάτων σε διάφορα σημεία της Αττικής. Με αυτόν τον τρόπο έχει σκιαγραφηθεί η δράση της κατηγορούμενης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ιατρού από τους ίδιους του ασθενείς της.
Νέα μαρτυρία που αποκάλυψε στο Mega, ανέφερε η 56χρονη γιατρός συνταγογραφούσε σε καρκινοπαθή συμπληρώματα διατροφής. Ανά διαστήματα μάλιστα, τον ήλεγχε με μηχάνημα που διέθετε στο ιατρείο, ζητούσε 250 ευρώ και του έλεγε πως πάει καλύτερα. «Στον άνδρα μου έβαζε ένα μηχάνημα και υποτίθεται έβλεπε την πορεία ας πούμε της υγείας του και μας έδινε κάποια συμπληρώματα διατροφής. Αυτή συνεργαζόταν με ένα μαγαζί που έδινε συμπληρώματα διατροφής, που ήταν στο Σύνταγμα», κατήγγειλε η σύζυγός του.
Το επόμενο βήμα για την θεραπεία του καρκινοπαθούς, όπως έλεγε η γιατρός στο ζευγάρι, ήταν να επισκεφθεί ο ασθενής που κατοικεί σε νησί μια Ρωσίδα γιατρό στα βόρεια προάστια, με την οποία συνεργαζόταν. Εκείνη με φάρμακα που έφερνε κατ’ αποκλειστικότητα, υποτίθεται ότι θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημά τους.
«Όντως πήγαμε στην Κηφισιά, κάτω στην πολυκατοικία δεν υπήρχε ταμπελίτσα ότι υπάρχει γιατρός. Μπήκαμε σε ένα διαμέρισμά απλό και μας είπε για κάποια φάρμακα που φέρνει από την Ρωσία, πανάκριβα. Μας έβγαλε ένα δείγμα φαρμάκων πίσω από μια κουρτίνα, δεν τα είχε φανερά», συμπλήρωσε η σύζυγος.
Πλέον, εκτός από τις πρακτικές που ακολουθούσε η Ιωάννα Γάκα στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν και διασυνδέσεις της, αλλά και συνεργασίες που φαίνεται να διατηρούσε με διάφορα πρόσωπα και χώρους.