Γιώργος Μαζωνάκης: Που θα τα «ρίξουν» οι γιατροί – Τα μοιραία 90 λεπτά μετά την ανακοπή και ο διαγραμμένος φάκελος

Την ώρα που μία ολόκληρη χώρα θρηνεί τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα (14.09.2026), για να απολογηθούν σχετικά με την υπόθεση του τραγουδιστή που συγκλόνισε.

Το ζευγάρι των γιατρών έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή, το μεσημέρι της Δευτέρας για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, κατά συναυτουργία. Πρόκειται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών, στην κλινική των κατηγορούμενων στο Κολωνάκι. Ο τραγουδιστής είχε επισκεφτεί το ιατρείο την περασμένη Τετάρτη (09.09.2026) για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τις αισθήσεις του αφού έπαθε ανακοπή.

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Η 56χρονη γιατρός επιμένει ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει όταν κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, πράγμα που έχει διαψευστεί από τα στοιχεία των αρχών. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, στις απολογίες τους αναμένεται να υποστηρίξουν ότι είχαν γνωστοποιήσει στον ΙΣΑ τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρίσκονταν στην κλινική τους. Για το πρώτο θα πουν ότι είχε γίνει αυτοψία από το 2025 και για το δεύτερο η αυτοψία είχε οριστεί τώρα τον Σεπτέμβριο.

Η Ιωάννα Γάκα επίσης αναμένεται να υποστηρίξει ότι οι αντιφάσεις στις οποίες έχει πέσει κατά την προανάκριση, οφείλονται στον πανικό των στιγμών που ακολούθησαν μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη και πως δεν υπήρξε κανένας δόλος από την πλευρά της για τον τρόπο ενέργειάς της.

Παράλληλα, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να πει ότι το γραφείο του συστεγάζεται με εκείνο της συζύγου του και πως δεν είχε καμία σχέση με το ραντεβού που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος θα υποστηρίξει ότι είχε 3 προγραμματισμένα ραντεβού την μέρα που πέθανε ο τραγουδιστής και θα επαναλάβει ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο την επίμαχη ώρα καθώς βρισκόταν σε εστιατόριο του Κολωνακίου και γευμάτιζε.

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Μιλώντας στο Mega και τις Εξελιξεις Τώρα, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, δήλωσε πως θα ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με δόλο, σε βάρος των γιατρών.

Έκανε λόγο για μια αλληλουχία σφαλμάτων και παράνομων πράξεων που οδήγησαν στον θάνατο τον γνωστό τραγουδιστή. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα απολογηθούν για θανατηφόρα έκθεση, αλλά για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δεν λέω αβάσιμα πράγματα εγώ. Όταν εγώ είπα ότι επί 1,5 ώρα ήταν χωρίς τις αισθήσεις του, είχα μπροστά μου τα έγγραφα που το αποδείκνυαν. Όλα αυτά που έχουν έρθει στο φως αποδεικνύουν τη σειρά των ψεμάτων, των λαθών, των σφαλμάτων και των παράνομων πράξεων που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και οδήγησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στον θάνατο», ανέφερε ο ίδιος στο Mega.

Στη συνέχεια είπε: «Αυτοί είναι και οι λόγοι που με οδήγησαν στο να ζητήσω να αναβαθμιστεί η ποινική κατηγορία από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», σημείωσε αρχικά ο δικηγόρος της οικογένειας και πρόσθεσε ότι «αν υπήρχε απινιδωτής, ίσως ο Γιώργος να ζούσε».

Ο ίδιος επανέλαβε στη συνέχεια ότι «μια αλληλουχία σφαλμάτων και πλημμελειών και κακών χειρισμών οδήγησαν στο θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη». «Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι επεδίωκαν ή ήθελαν να πεθάνει ο Γιώργος, να αφαιρέσουν τη ζωή του. Αλλά αυτό είναι στα νομικά η ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο πρώτου βαθμού. Λέω όμως ότι αυτοί είχαν γνώση του υψηλού κινδύνου επέλευσης ενός τέτοιου αποτελέσματος», τόνισε.

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη

Ήταν μεσημέρι της Τετάρτης όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφτηκε την κλινική στο Κολωνάκι προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, όπως του είχε προτείνει η γιατρός Ιωάννα Γάκα, σύζυγος του Ηλία Θεοδωρόπουλου, οι οποίοι εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η 56χρονη είχε ισχυριστεί ότι ο τραγουδιστής πήγε γύρω στις 16:00 πράγμα που διαψεύστηκε από τις καταθέσεις μία εκ των υπαλλήλων της κλινικής αλλά και από τα πλάνα κάμερας ασφαλείας που κατέγραψαν τον ερμηνευτή να φτάνει περίπου στις 14:00.

Πρόκειται για την πρώτη αντίφαση στην οποία πέφτει η γιατρός, καθώς περισσότερα στοιχεία αποδεικνύουν ότι όσα κατέθεσε δεν ισχύουν σχετικά με την ώρα άφιξης του καλλιτέχνη, της διαδικασίας στην οποία υποβλήθηκε αλλά και της στιγμής που έχασε τις αισθήσεις του. Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε ξεκινήσει να κάνει πλασμαφαίρεση την ώρα που κατέρρευσε, ωστόσο οι αρχές διαπίστωσαν πως αυτό όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά το μηχάνημα λειτουργούσε πάνω στον τραγουδιστή επί 42 λεπτά.

Μάλιστα, το newsit.gr κατάφερε να εξασφαλίσει φωτογραφικό ντοκουμέντο στο οποίο αποδεικνύεται ότι το «INUS PHERESIS», την μοιραία μέρα άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, ξεκίνησε να λειτουργεί στις 14:14:10 και ήταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά. Το ίδιο επιβεβαιώνει και η κατάθεση μιας υπαλλήλου της κλινικής Stem Cell, και συγκεκριμένα γραμματέας της πρωινής βάρδιας, η οποία φαίνεται να ήταν η μόνη εργαζόμενη που είπε την αλήθεια. «Κατά τη διάρκεια της βάρδιας ο Μαζωνάκης Γεώργιος προσήλθε με καθυστέρηση την 14:00 με 14:30 ώρα», είπε στις αρχές.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαινόταν αποπροσανατολισμένος, το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και παρατήρησε πιθανόν ένα σημάδι στο πρόσωπο του. Επίσης μιλούσε κανονικά και με ενέργεια. Όπως ανέφερε «Δεν ήταν δηλαδή στα μάτια μου αδύναμος. Και μας μίλησε και χαμογελαστός ήταν».