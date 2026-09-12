Γιώργος Μαζωνάκης: Σε «λαϊκή αγρυπνία» η σορός του την Κυριακή, σε κλειστό κύκλο η κηδεία του – Η ανακοίνωση της οικογένειας

Σε «λαϊκή αγρυπνία» θα τεθεί η σορός του αξέχαστου Γιώργου Μαζωνάκη, από το απόγευμα της Κυριακής (13.09.2026) μέχρι την επόμενη μέρα που θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του τραγουδιστή στην γενέτειρά του, τη Νίκαια.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, η «λαϊκή αγρυπνία» θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας από τις 19:30 το απόγευμα μέχρι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.

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Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι.

Η οικογένεια Μαζωνάκη, επιθυμεί όσοι παρευρισκόμενου αντί στεφάνου να ενισχύσουν το Εθελοντικό Κέντρο Ελλάδας, Humanity Greece.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

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Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».