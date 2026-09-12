Γιώργος Μαζωνάκης: Καρέ καρέ οι τελευταίες ώρες του στην κλινική – Οι αντιφάσεις και οι καταθέσεις που «καίνε» τους γιατρούς

Φως στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προσπαθούν να ρίξουν οι αρχές, που συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να αποφανθεί το πότε ακριβώς, πώς και γιατί έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής τραγουδιστής την περασμένη Τετάρτη (09.09.2026). Την ίδια ώρα, οι δύο γιατροί και υπεύθυνοι της κλινικής όπου κατέρρευσε ο ερμηνευτής θα οδηγηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών την Δευτέρα (14.09.2026) και θα καταθέσουν τις δικές τους εκδοχές για το περιστατικό, οι οποίες για τις αρχές πέφτουν σε συνεχείς αντιφάσεις. Ήταν μεσημέρι της Τετάρτης όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφτηκε την κλινική στο Κολωνάκι προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, όπως του είχε προτείνει η γιατρός Ιωάννα Γάκα, σύζυγος του Ηλία Θεοδωρόπουλου, οι οποίοι εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η 56χρονη είχε ισχυριστεί ότι ο τραγουδιστής πήγε γύρω στις 16:00 πράγμα που διαψεύστηκε από τις καταθέσεις μία εκ των υπαλλήλων της κλινικής αλλά και από τα πλάνα κάμερας ασφαλείας που κατέγραψαν τον ερμηνευτή να φτάνει περίπου στις 14:00. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Πρόκειται για την πρώτη αντίφαση στην οποία πέφτει η γιατρός, καθώς περισσότερα στοιχεία αποδεικνύουν ότι όσα κατέθεσε δεν ισχύουν σχετικά με την ώρα άφιξης του καλλιτέχνη, της διαδικασίας στην οποία υποβλήθηκε αλλά και της στιγμής που έχασε τις αισθήσεις του. Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε ξεκινήσει να κάνει πλασμαφαίρεση την ώρα που κατέρρευσε, ωστόσο οι αρχές διαπίστωσαν πως αυτό όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά το μηχάνημα λειτουργούσε πάνω στον τραγουδιστή επί 42 λεπτά. Μάλιστα, το newsit.gr κατάφερε να εξασφαλίσει φωτογραφικό ντοκουμέντο στο οποίο αποδεικνύεται ότι το «INUS PHERESIS», την μοιραία μέρα άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, ξεκίνησε να λειτουργεί στις 14:14:10 και ήταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά. Το ίδιο επιβεβαιώνει και η κατάθεση μιας υπαλλήλου της κλινικής Stem Cell, και συγκεκριμένα γραμματέας της πρωινής βάρδιας, η οποία φαίνεται να ήταν η μόνη εργαζόμενη που είπε την αλήθεια. «Κατά τη διάρκεια της βάρδιας ο Μαζωνάκης Γεώργιος προσήλθε με καθυστέρηση την 14:00 με 14:30 ώρα», είπε στις αρχές. Σύμφωνα με την ίδια, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαινόταν αποπροσανατολισμένος, το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και παρατήρησε πιθανόν ένα σημάδι στο πρόσωπο του. Επίσης μιλούσε κανονικά και με ενέργεια. Όπως ανέφερε «Δεν ήταν δηλαδή στα μάτια μου αδύναμος. Και μας μίλησε και χαμογελαστός ήταν». ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κρίσιμες τελευταίες ώρες του Μαζωνάκη Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή η γιατρός υποστήριξε, ότι ειδοποίησε τον σύζυγό της, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινό κατάστημα εστίασης. Ο ίδιος έχει καταγραφεί όντως σε αυτό το κατάστημα από τις 13.59 έως τις 14.43. Οι χρόνοι έχουν καθοριστική σημασία, καθώς το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16:23. Περισσότερο από μιάμιση ώρα μετά. Η διασώτρια του ΕΚΑΒ, που έφτασε πρώτη στην κλινική μετά την κλήση των γιατρών, μιλώντας στο Mega είπε: «Στις 16:26 μπήκα στο δωμάτιο που βρισκόταν ο θανών, ο γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση. Ο ιατρός μας ενημέρωσε ότι έκανε για διάστημα 10 λεπτών ΚΑΡΠΑ πριν την άφιξη μας και πως του είχαν χορηγήσει και 1mg αδρεναλίνη. Ο ίδιος μας ανέφερε ότι στο Ιατρείο υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή, το οποίο όμως δεν λειτουργούσε και δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο». Η Ιωάννα Γάκα είχε υποστηρίξει ότι δεν είχαν προλάβει να ξεκινήσουν την πλασμαφαίρεση όταν ο τραγουδιστής κατέρρευσε. Ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, από την πλευρά του υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν στην πλασμαφαίρεση και πάθαινε ανακοπή. Ο γιατρός ήταν σε εστιατόριο του Κολωνακίου, από όπου έφυγε λίγο πριν τις 15:00 έπειτα από κλήση της συζύγου του, η οποία τον ενημέρωσε για το τραγικό περιστατικό. Αυτό αποδεικνύεται και από τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που παρουσίασε χτες το newsit.gr. Μάλιστα, για την γιατρό είπε ότι εκείνη είχε αναλάβει πλήρως τον τραγουδιστή και πώς ο ίδιος δεν γνώριζε για την πλασμαφαίρεση την οποία θα έκανε ο 54χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, όσο ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν χωρίς αισθήσεις και προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν για αυτή την κρίσιμη μιάμιση ώρα, ενώ φέρονται να ρωτούσαν το AI πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι γιατροί δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο «Ελπίς», αλλά παρέμειναν στην κλινική. Αυτό που διαπίστωσαν οι αρχές, είναι ότι η Ιωάννα Γάκα μαζί με τις υπόλοιπες εργαζόμενες παρέμειναν στο ιατρείο για να καθαρίσουν τον χώρο. Επίσης, πρόλαβε και να σβήσει έναν σημαντικό φάκελο του ερμηνευτή από φορητό υπολογιστή στο γραφείο που έφερε την ονομασία «ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», καθώς και μία φωτογραφία του την ώρα της πλασμαφαίρεσης, από το κινητό της τηλέφωνο. Οι Αρχές επιχειρούν μέσω της ψηφιακής ανάλυσης να ανακτήσουν τον φάκελο με το όνομα του τραγουδιστή για να διαπιστώσουν πότε και για ποιο λόγο είχε επισκεφθεί το ιατρείο. Από την πλευρά τους, πάντως, οι γιατροί ισχυρίστηκαν ότι είναι τακτική της επιχείρησης να διαγράφουν τα πραγματοποιημένα ραντεβού. «Στις 08:00 η ώρα περίπου, ενώ ήμουν στο σπίτι μου με κάλεσε τηλεφωνικά ο γιατρός και μου ζήτησε να πάω στο ιατρείο να παραλάβω κάποια έγγραφα και να τα παραδώσω στον δικηγόρο του, με το επίθετο Αγαπηνός. Εγώ έφτασα στις 09:10 μέσα ήταν ήδη αστυνομικοί και ιατρικός σύλλογος και έκαναν έρευνα. Τα κορίτσια καθάρισαν το προηγούμενο βράδυ, δεν ήξεραν αν απαγορεύεται ή όχι», είπε γραμματέας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, η γιατρός έβγαλε φωτογραφία τον τραγουδιστή και την έστειλε τον σύζυγό της. Σε αυτήν φαίνεται ο τραγουδιστής να είναι με κλειστά μάτια, φορά κίτρινη κοντομάνικη μπλούζα και έχει φλεβοκαθετήρες στα δύο χέρια. Στις 19:09:13 η γιατρός σβήνει τη φωτογραφία του Μαζωνάκη από το κινητό της και στις 19:45 οδηγείται μαζί με τον σύζυγό της στο Α.Τ. Κυψέλης. Αυτά τα στοιχεία, η ΕΛΑΣ κατάφερε να τα ανακτήσει και θα τα κάνει «φύλλο και φτερό» προκειμένου να απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα για τα ραντεβού του τραγουδιστή στην συγκεκριμένη κλινική και τις θεραπείες στις οποίες είχε υποβληθεί. Μάλιστα, και οι εργαζόμενες του ιατρείου από τις καταθέσεις τους φαίνεται να παραδέχονται ότι πράγματι προχώρησαν στον καθαρισμό του συγκεκριμένου χώρου. Ωστόσο, το εύλογο ερώτημα είναι πότε έγινε ο καθαρισμός του χώρου. Νωρίτερα, το newsit.gr εξασφάλισε φωτογραφικά ντοκουμέντα μέσα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, αφού μπήκαν οι διασώστες και μετέφεραν στο νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μάλιστα, σε φωτογραφία φαίνεται ένα στρωμένο κρεβάτι ιατρικό με καθαρό χαρτί πάνω, αλέρωτο.