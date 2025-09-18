Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: «Σβήστε το αρχείο καταθέσεων», ζήτησε υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛΑΣ

Τα ερωτήματα σχετικά με την εντολή να σβηστούν τα αρχεία καταθέσεων για την ακούσια νοσηλεία του τραγουδιστή
O Γιώργος Μαζωνάκης με τις αδερφές του,Βάσω και Μαρία
O Γιώργος Μαζωνάκης με τις αδερφές του,Βάσω και Μαρία / NDP PHOTO

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση ακούσιας νοσηλείας του Γιώργου Μαζωνάκη σε ψυχιατρική κλινική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Power Talk, λίγο αφότου έστειλαν οι αστυνομικοί τον φάκελο του Γιώργου Μαζωνάκη στην εισαγγελία πρωτοδικών, προκειμένου να αποφανθεί ή όχι για τον ακούσιο εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος ζήτησε να διαγραφεί το αρχείο των καταθεσεων όλων των οικείων προσώπων, των συγγενών του τραγουδιστή.

Το πρόσωπο αυτό, είναι πολύ πιο υψηλόβαθμο από διοικητής τμήματος, ζήτησε να διαγραφεί το αρχείο των καταθέσεων μόλις διαβιβάστηκε στην εισαγγελία.

Το γεγονός αυτό γεννά ερωτήματα, σχετικά με τον λόγο που προέβη σε κάτι τέτοιο, με την κόντρα μεταξύ του τραγουδιστή και των συγγενικών του προσώπων να βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Μία πιθανότητα είναι για τη προστασία των προσώπων, όμως σύμφωνα με το ρεπορτάζ αυτό δεν είναι κάτι σύνηθες.

 

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, προς διευκρίνιση, τα αρχεία δεν εξαφανίστηκαν, καθώς είχαν μεταφερθεί στην εισαγγελία, αλλά μόνο από το Αστυνομικό Τμήμα.

