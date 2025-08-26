Γιώργος Μαζωνάκης: Το παρασκήνιο της οριστικής ρήξης με την οικογένειά του – «Η επίσκεψη στο σπίτι του δεν έγινε αποδεκτή»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει στο επίκεντρο μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, με τις πληροφορίες για τις ενδοοικογενειακές τριβές να είναι συνεχείς. Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1, ο Αλέξης Μίχας αποκάλυψε τι ήταν αυτό που έφερε τον τραγουδιστή σε οριστική ρήξη με την οικογένειά του, πριν από λίγους μήνες.

Όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ, ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να διακόψει κάθε επικοινωνία με τους δικούς του, που είχαν επιχειρήσει να τον προσεγγίσουν. Ο καλλιτέχνης δεν θέλησε να τους συναντήσει και από τότε, επεξεργαζόταν τον τρόπο που θα περάσει στη αντεπίθεση, για τα όσα καταλογίζει στους γονείς και στις δύο αδερφές του.

«Η οριστική ρήξη της οικογένειας Μαζωνάκη δηλαδή του συγγενικού περιβάλλοντος και του τραγουδιστή, ήρθε τα προηγούμενα Χριστούγεννα. Η οικογένεια θέλησε να κάνει μία επίσκεψη στον τραγουδιστή, η οποία επίσκεψη δεν έγινε αποδεκτή» είπε αρχικά ο Αλέξης Μίχας.

«Δεν θέλησε ο Γιώργος Μαζωνάκης να έχει μία εκ νέου επικοινωνία με τους συγγενείς του. Σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, σταμάτησε να υπάρχει κάθε σχέση μεταξύ τους, έστω και τυπική», συμπλήρωσε στο ρεπορτάζ του ο δημοσιογράφος.

Σε κάθε περίπτωση αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον οι επόμενες κινήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη, που δεν δείχνει διατεθειμένος να κάνει πίσω, για να κλείσει το όλο θέμα.

Οι πληροφορίες για το παρασκήνιο των γεγονότων είναι συνεχείς και η οικογένεια Μαζωνάκη παραμένη χωρισμένη στα δύο. Από τη μια ο καλλιτέχνης και από την άλλη οι γονείς και οι δύο αδερφές του.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη ανέφερε στο Live News πως αυτό που πιστεύει η πλευρά του τραγουδιστή είναι πως όλα όσα έγιναν ενορχηστρώθηκαν από την αδελφή του, Βάσω, αναφορικά με τον εγκλεισμό του στο « Δρομοκαΐτειο».

Νωρίτερα τη Δευτέρα (25-08-2025) επιστολή έστειλε η οικογένεια του τραγουδιστή μέσα στην οποία τονιζόταν χαρακτηριστικά πως η αίτηση για τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε από την μητέρα του και την αδελφή του Μαρία και πάντα με την σύμφωνη γνώμη του πατέρα του τραγουδιστή.