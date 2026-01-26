Γλυφάδα: 16χρονος πήγε στο σχολείο με τρία μαχαίρια – Συνελήφθη εκείνος και ο πατέρας του

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι ένας 16χρονος μαθητής εμφανίστηκε στο σχολείο του στη Γλυφάδα έχοντας στη κατοχή του τρία μαχαίρια και έναν κόφτη.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και συνέλαβε τον 16χρονο για κατοχή όπλων. Ο ανήλικος μαθητής πήγαινε σχολείο στο 1ο ΕΠΑΛ Γλυφάδας, όπου και εντοπίστηκε με τα μαχαίρια και τον κόφτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος ήταν μαθητής της 1ης Λυκείου και κατά της 11:45 η αστυνομία έφτασε στο σχολείο και τον συνέλαβε.

Εκτός από τον 16χρονο συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.