Ελλάδα

Γλυφάδα: 16χρονος πήγε στο σχολείο με τρία μαχαίρια – Συνελήφθη εκείνος και ο πατέρας του

Ο ανήλικος είχε στην κατοχή του και έναν κόφτη
Περιπολικό
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι ένας 16χρονος μαθητής εμφανίστηκε στο σχολείο του στη Γλυφάδα έχοντας στη κατοχή του τρία μαχαίρια και έναν κόφτη.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και συνέλαβε τον 16χρονο για κατοχή όπλων. Ο ανήλικος μαθητής πήγαινε σχολείο στο 1ο ΕΠΑΛ Γλυφάδας, όπου και εντοπίστηκε με τα μαχαίρια και τον κόφτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος ήταν μαθητής της 1ης Λυκείου και κατά της 11:45 η αστυνομία έφτασε στο σχολείο και τον συνέλαβε.

Εκτός από τον 16χρονο συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
101
99
95
74
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo