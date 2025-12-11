Ελλάδα

Γλυφάδα: Μαθητές έβαλαν 7 φορές φωτιά στο σχολείο τους μέσα σε 3 ημέρες

Γονείς καταγγέλλουν πως η διευθύντρια δεν έχει ενημερώσει την αστυνομία
Σοβαρή καταγγελία για μαθητές Λυκείου της Γλυφάδας από μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Οι ανήλικοι μέσα σε 3 ημέρες έβαλαν φωτιά 7 φορές σε διάφορους χώρους του σχολείου, με την διευθύντρια, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν, να μην έχει ενημερώσει τις αρχές για τις εμπρηστικές επιθέσεις.

Στο στόχαστρο των μαθητών βρέθηκε κάδος σκουπιδιών έξω από το Λύκειο της Γλυφάδας αλλά και οι τουαλέτες του σχολείου. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καθηγητές κατάφεραν να σβήσουν μόνοι τους τις φλόγες πριν επεκταθεί η φωτιά με αποτέλεσμα η Πυροσβεστική να σπεύσει στο σχολείο για την καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τις εμπρηστικές επιθέσεις.

Πληροφορίες της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 αναφέρουν πως οι μαθητές έβαλαν 1 φωτιά την προηγούμενη Δευτέρα (08.12.2025), 4 την Τρίτη και 2 την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αν και οι φωτιές μπορεί να προκαλέσουν τον τραυματισμό των μαθητών, η διευθύντρια του σχολείου δεν έχει ενημερώσει την αστυνομία ώστε να προχωρήσει σε ανακρίσεις και συλλήψεις. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ζητά λύση για τη μανία των μαθητών που βάζουν καθημερινά φωτιές ώστε να μην κινδυνέψουν τα παιδιά τους.

