Γλυφάδα: Μπήκαν διαρρήκτες στο σπίτι του και τους κυνήγησε – Δείτε βίντεο

Οι δράστες προσπάθησαν να μπουν στην πολυκατοικία ανενόχλητοι, όμως δεν είχαν υπολογίσει καλά
Διαρρήκτες

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Γλυφάδα, το βράδυ της Τετάρτης, 14.01.2026, όταν 3 διαρρήκτες προσπάθησαν να μπουν σε σπίτι, όμως υπολόγισαν χωρίς τον… ιδιοκτήτη.

Βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Mega, δείχνει τους 3 δράστες που φορούσαν κουκούλες και μάσκες, εισέρχονται ανενόχλητοι στην πιλοτή της πολυκατοικίας στη Γλυφάδα, εξετάζοντας προσεκτικά τον χώρο και «σκανάροντας» τι θα μπορούσαν να αφαιρέσουν.

Τα σχέδιά τους, ωστόσο, ανατράπηκαν από τον ιδιοκτήτη τους σπιτιού, ο οποίος τους αντιλήφθηκε και προσπάθησε να ακινητοποιήσει έναν από αυτούς την ώρα που πήδαγε τα κάγκελα, ενώ οι συνεργοί του έσπευσαν να διαφύγουν. «Τι κάνετε εκεί;», φώναζε, με έναν γείτονα να σπεύδει λίγο αργότερα για να του προσφέρει βοήθεια.

 

Σύμφωνα με το Mega, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό στην περιοχή. Το ίδιο βράδυ, στις 21:00, γυναίκα κάτοικος ειδοποίησε την Αστυνομία για την παρουσία κουκουλοφόρου σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στη Γλυφάδα. Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο ο ύποπτος είχε ήδη εξαφανιστεί.

