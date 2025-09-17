Ελλάδα

Γλυφάδα: Τον υπνώτισε η οικιακή βοηθός και τον έκλεψε

Στην κατάθεση του ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα από τη Βουλγαρία του πρόσφερε ένα ποτήρι και κρασί και αφού το ήπιε έχασε τις αισθήσεις του
EUROKINISSI
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Στην καταγγελία ότι τον υπνώτισε και τον έκλεψε η οικιακή βοηθός του προχώρησε στις αστυνομικές αρχές ένας 43χρονος άνδρας από την περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε το θύμα στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ τη γυναίκα που του άρπαξε 300 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα την είχε γνωρίσει από το Facebook και την προσέλαβε ως οικιακή βοηθό στο σπίτι του στη Γλυφάδα.

Στην κατάθεση του ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα από τη Βουλγαρία του πρόσφερε ένα ποτήρι και κρασί και αφού το ήπιε έχασε τις αισθήσεις του.

Όταν συνήλθε η γυναίκα είχε εξαφανιστεί ενώ από το σπίτι έλειπε το παραπάνω χρηματικό ποσό και τα κινητά τηλέφωνα.

Ο 43χρονος που νοσηλεύτηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας ανάφερε το όνομα και το επίθετο της αλλοδαπής στους αστυνομικούς, οι οποίοι προσπαθούν να συλλέξουν τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην εξιχνίαση της περίεργης αυτής υπόθεσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε η Μαράια
Η Μαράια γνωστοποίησε ότι δέχτηκε ένα απειλητικό μήνυμα από Τούρκο οπαδό το οποίο έγραφε: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας».
Η Μαράια Αντετοκούνμπο κατά την άφιξη της Εθνικής
Η πρώτη εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα μετά από καρκίνο του ενδομητρίου – 34χρονη από τη Βόρεια Ελλάδα ετοιμάζεται να γίνει μητέρα
Μια 34χρονη ασθενής από τη Βόρεια Ελλάδα που είχε προσβληθεί από καρκίνο ενδομητρίου ετοιμάζεται σήμερα να γίνει μητέρα με εξωσωματική γονιμοποίηση
Έγκυος γυναίκα
Τεράστια άσκηση με πάνω από 60 αεροσκάφη και ολόκληρο τον στόλο – Σενάριο ανακατάληψης νησίδας στο νοτιοανατολικό Αιγαίο
«Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση - Συνεδριάζει σήμερα το ΚΥΣΕΑ
Άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
63
Πρόβλημα η έλλειψη παθολόγων – Παρά τα οικονομικά κίνητρα δεν υπάρχει ανταπόκριση από γιατρούς να ακολουθήσουν την ειδικότητα
Θεσπίστηκε εφάπαξ ποσό 40.000 ευρώ για νέους γιατρούς που θα επιλέξουν ειδικότητα στη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική ή στην Εσωτερική Παθολογία, ένα ποσό που καταβάλλεται σε δύο φάσεις
Γιατρός 1
Newsit logo
Newsit logo