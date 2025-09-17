Γλυφάδα: Τον υπνώτισε η οικιακή βοηθός και τον έκλεψε

Στην καταγγελία ότι τον υπνώτισε και τον έκλεψε η οικιακή βοηθός του προχώρησε στις αστυνομικές αρχές ένας 43χρονος άνδρας από την περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε το θύμα στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ τη γυναίκα που του άρπαξε 300 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα την είχε γνωρίσει από το Facebook και την προσέλαβε ως οικιακή βοηθό στο σπίτι του στη Γλυφάδα.

Στην κατάθεση του ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα από τη Βουλγαρία του πρόσφερε ένα ποτήρι και κρασί και αφού το ήπιε έχασε τις αισθήσεις του.

Όταν συνήλθε η γυναίκα είχε εξαφανιστεί ενώ από το σπίτι έλειπε το παραπάνω χρηματικό ποσό και τα κινητά τηλέφωνα.

Ο 43χρονος που νοσηλεύτηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας ανάφερε το όνομα και το επίθετο της αλλοδαπής στους αστυνομικούς, οι οποίοι προσπαθούν να συλλέξουν τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην εξιχνίαση της περίεργης αυτής υπόθεσης.