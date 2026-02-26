Συμβαίνει τώρα:
Gov.gr: 12.375 πτυχία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέσιμα ψηφιακά μέσω ptyxia.gov.gr

Δικαιούχοι είναι οι απόφοιτοι με έτος εισαγωγής από 1983–1984 και έπειτα
Πηγή φωτό: Eurokinissi
Πηγή φωτό: Eurokinissi

Το gov.gr διαθέτει από σήμερα 12.375 τίτλους προπτυχιακών σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι μπορούν πλέον να εκδοθούν ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας ptyxia.gov.gr. 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί το 24ο πανεπιστημιακό ίδρυμα που εντάσσεται στην υπηρεσία έκδοσης τίτλων ψηφιακά μέσω το gov.gr.

Δικαιούχοι είναι οι απόφοιτοι με έτος εισαγωγής από 1983–1984 και έπειτα.

Καλύπτει τα εξής τμήματα: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Βιοτεχνολογίας, Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού και Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης.

Για την έκδοση, οι απόφοιτοι εισέρχονται στην υπηρεσία μέσω gov.gr (Κατηγορία «Εκπαίδευση» → «Πανεπιστήμια και φοίτηση») ή απευθείας στο ptyxia.gov.gr, συνδέονται με TaxisNet και συμπληρώνουν ΑΜΚΑ.

Τα ψηφιακά αντίγραφα φέρουν μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα gov.gr, εξασφαλίζοντας τη γνησιότητα του εγγράφου.

Η επαλήθευση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση docs.gov.gr/validate με τον μοναδικό κωδικό.

Επιπλέον, τα πτυχία μπορούν να λάβουν ηλεκτρονική επισημείωση (σφραγίδα της Χάγης) μέσω της πλατφόρμας e-apostille.gov.gr, διευκολύνοντας την αποστολή τους στο εξωτερικό χωρίς φυσική παρουσία.

Στην πλατφόρμα ptyxia.gov.gr διατίθενται πλέον πάνω από 752.000 τίτλοι από 24 ιδρύματα, καθώς και πράξεις ακαδημαϊκής αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Έχουν εκδοθεί περίπου 195.000 ψηφιακά αντίγραφα.

Αναλυτική λίστα διαθέσιμων πτυχίων ανά πανεπιστήμιο: https://ptyxia.gov.gr/universities/

Στόχος είναι η σταδιακή ένταξη όλων των ελληνικών πανεπιστημίων.

Η υπηρεσία αναπτύχθηκε σε συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Υπουργείου Παιδείας, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΕΔΥΤΕ (GRNET).

Τα δεδομένα αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

