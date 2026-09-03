Γρεβενά: 55χρονη καταπλακώθηκε από τρακτέρ φορτωμένο ξύλα και σκοτώθηκε

Τραγωδία στα Γρεβενά. Μία γυναίκα 55 ετών έχασε τη ζωή της όταν τρακτέρ ανατράπηκε και την καταπλάκωσε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Κληματάκι Γρεβενών, όταν ένα τρακτέρ φορτωμένο με ξύλα ανατράπηκε, εγκλωβίζοντας την 55χρονη.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Απεγκλώβισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία Γρεβενών διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.