Ελλάδα

Γρεβενά: 55χρονη καταπλακώθηκε από τρακτέρ φορτωμένο ξύλα και σκοτώθηκε

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις της την άτυχη γυναίκα
Ανατροπή τρακτέρ
Ανατροπή τρακτέρ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγωδία στα Γρεβενά. Μία γυναίκα 55 ετών έχασε τη ζωή της όταν τρακτέρ ανατράπηκε και την καταπλάκωσε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Κληματάκι Γρεβενών, όταν ένα τρακτέρ φορτωμένο με ξύλα ανατράπηκε, εγκλωβίζοντας την 55χρονη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Απεγκλώβισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία Γρεβενών διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
205
187
106
82
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo