Πρέβεζα: «Κοιμήθηκα στο αυτοκίνητο έξω από το νοσοκομείο» λέει στο Newsit.gr ο πατέρας που του πήραν με εισαγγελική παρέμβαση τα παιδιά

Στο πλευρό των τριών παιδιών του, έξω από το νοσοκομείο της Πρέβεζας, βρίσκεται ο πατέρας τους, ο οποίος περιμένει με αγωνία να τα ξαναδεί, μετά την εισαγγελική εντολή με την οποία απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους.

Τα τρία παιδιά, ηλικίας 13, 8 και 7 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μετά από εισαγγελική εντολή, έπειτα από καταγγελία συγγενών για τον πατέρα. Η υπόθεση αφορά ενδείξεις παραμέλησης και υποσιτισμού των τριών ανήλικων, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν.

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Μιλώντας στο Newsit.gr, ο πατέρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ζει τις τελευταίες ημέρες και δίνει τη δική του εκδοχή για όσα οδήγησαν στην απομάκρυνση των παιδιών. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι παραμέλησε τα παιδιά του και υποστηρίζει πως, από τη στιγμή που η σύζυγός του εγκατέλειψε εκείνον και τα τρία παιδιά τους, πριν από το Πάσχα, έχει αναλάβει μόνος του τη φροντίδα και την ανατροφή τους.

«Πριν δύο ημέρες ήρθαν και μου πήραν τα παιδιά το απόγευμα. Δεν ξέρω τον λόγο. Καταρχάς, η γυναίκα μου έχει φύγει πριν το Πάσχα. Μας έχει εγκαταλείψει και εγώ μεγαλώνω από τότε μόνος μου και τα τρία παιδιά μου. Δεν ξέρουμε πού είναι», λέει.

Όπως περιγράφει, η μητέρα των παιδιών επικοινωνούσε τηλεφωνικά μαζί τους, χωρίς όμως να αποκαλύπτει πού βρίσκεται. Ο ίδιος, όπως λέει, προσπαθούσε να καταλάβει τι έχει συμβεί και τι πρόκειται να γίνει με την οικογένειά του.

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«Μιλούσε όλο αυτό το διάστημα από το τηλέφωνο στα παιδιά μου. Του έλεγα στον γιο μου “πες στη μαμά, έχουμε τον μπαμπά εδώ, μας προσέχει. Πού είσαι μαμά;” και έλεγε “δεν σας λέω πού είμαι”».

Σύμφωνα με τον πατέρα, η κατάσταση κορυφώθηκε όταν η σύζυγός του επικοινώνησε μαζί του και του είπε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο σπίτι.

«Το απόγευμα πριν το Πάσχα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει “ξέρεις, εγώ δεν γυρνάω στο σπίτι. Φεύγω, χωρίζουμε. Κράτα τα παιδιά”. Εγώ πήγα στην αστυνομία στη Φιλιππιάδα, έκανα καταθέσεις, ότι μας άφησε και να δούμε τι γίνεται. Είχα δικαστήριο για να δούμε τι γίνεται», υποστηρίζει.

Ο ίδιος επιμένει ότι δεν παραμέλησε τα παιδιά του ούτε τα άφησε χωρίς φροντίδα. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι ακόμη και όταν έπρεπε να φύγει από το σπίτι για να εργαστεί, φρόντιζε να υπάρχει άνθρωπος μαζί τους.

«Τα είχα τα παιδιά μου στην πένα. Δεν τα παράτησα τα παιδιά μου. Εγώ πήγαινα για δουλειά, για μεροκάματο. Δούλευα στην Εγνατία, κοντά στο σπίτι μου. Πήγαινα και γύρναγα. Όση ώρα έφευγα το πρωί, ερχόταν ο αδερφός μου εκεί. Αλλιώς δεν θα πήγαινα για δουλειά», λέει στο Newsit.gr.

Και ενώ τα τρία παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο, ο πατέρας τους περιμένει έξω από αυτό, με την αγωνία του να μεγαλώνει, καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν έχει καταφέρει ακόμη να τα δει.

«Εγώ προχθές κοιμήθηκα εδώ στο αυτοκίνητο, έξω από το νοσοκομείο. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ στο σπίτι. Τα παιδιά μου δεν με αφήσανε καθόλου να τα δω».

Μάλιστα, όπως λέει, όταν επιχείρησε να μάθει γιατί δεν μπορεί να συναντήσει τα παιδιά του, ενημερώθηκε ότι υπήρχε σχετική εισαγγελική εντολή.

«Την πρώτη μέρα ήταν η αστυνομία. Τους είπα “τι φασαρία να κάνω; Να δω τα παιδιά μου και να ξαναβγώ πάλι έξω”. Μου είπαν ότι η εισαγγελία είπε να μην τα δω».

Ο πατέρας έχει ήδη απευθυνθεί σε δικηγόρο και δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να φύγει από το νοσοκομείο μέχρι να μάθει τι θα γίνει με τα παιδιά του.

«Εγώ θα κάτσω εδώ στο νοσοκομείο, δεν φεύγω εγώ από το νοσοκομείο. Έχω βάλει δικηγόρο. Περιμένω τηλέφωνο. Μου είπαν ότι θα δω τα παιδιά μου σήμερα, ότι είναι καλά στην υγεία τους».

Την ώρα που οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν την υπόθεση, ο πατέρας περιμένει έξω από το νοσοκομείο για να μπορέσει να δει ξανά τα τρία παιδιά του.