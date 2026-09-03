Ελλάδα

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία του Προαστιακού στον Ασπρόπυργο λόγω τεχνικής βλάβης

Για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train
Προαστιακός
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Αναστάτωση έχει προκληθεί στον σταθμό του Προαστιακού στον Ασπρόπυργο έπειτα από ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας λόγω τεχνικής βλάβης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, το μεσημέρι της Πέμπτης (03.09.2026) περίπου στις 14:45, ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η μετακίνηση περίπου 170 επιβατών, ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 1317, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ακινητοποιήθηκε στις 14:45 στον Σταθμό Ασπροπύργου, λόγω τεχνικής βλάβης.

Για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και τροποποιήσεις και σε άλλα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών, καθώς επηρεάζεται η ομαλή διεξαγωγή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Η Hellenic Train αναφέρει ότι διερευνά τα αίτια της τεχνικής βλάβη και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόησή του.

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