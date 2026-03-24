Γρηγόρης Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτησή μου

Τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, «έδειξε» ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας ως την άνθρωπο που τον καθαίρεσε από επικεφαλής του Οργανισμού, καταθέτοντας στη δίκη με κατηγορούμενους τον πρώην πρόεδρο Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια ελέγχων, Αθανασία Ρέππα.

«Ο κ. Βορίδης με κάλεσε στο γραφείο του όπου μου ζητήθηκε η παραίτηση μου», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον πρώην υπουργό.

Πρόεδρος: Ρωτήσατε τον λόγο;

Μάρτυρας: Δεν ζητάω εξηγήσεις…

Πρόεδρος: Ή μήπως ξέρατε γιατί ζητάει παραίτηση σας κ. Βάρρα; Γιατί πιστεύατε ότι ζητείται η παραίτηση σας;

Μάρτυρας: Γιατί έκανα καλά την δουλειά μου…

Ο κ. Βάρρας έσπευσε να διευκρινίσει στην κατάθεσή του ότι ο Μάκης Βορίδης ποτέ νωρίτερα δεν είχε παρέμβει σε αποφάσεις του, μέχρι τη στιγμή που ζήτησε την καθαίρεσή του.

«Ανοιχτά και ξεκάθαρα λέω πως δεν υπήρχε καμία παρέμβαση στο έργο μου από τον κ. Βορίδη», είπε σχετικά ο κ. Βάρρας και ρωτήθηκε επίμονα από έδρας για τους λόγους που ζητήθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό η απομάκρυνση του από τον Οργανισμό.

Πρόεδρος: Καταλάβατε ότι κάποιοι δεν ήθελαν να κάνετε καλά την δουλειά σας; Άρα μοίραζαν κονδύλια και με τους ενδελεχείς ελέγχους που ζητούσατε…

Μάρτυρας: Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής. Άρα έπρεπε να με αποβάλουν. Ενδεχομένως δεν ήθελαν να γίνουν έλεγχοι. Στους ελέγχους που γίνονται ενδεχομένως το δείγμα να ήταν προκαθορισμένο. Έλεγχαν ΑΦΜ που δεν είχαν πρόβλημα ή πολλές φορές τα ίδια ΑΦΜ ήταν σε διαρκείς ελέγχους. Υπήρχαν μάλιστα και σχετικές διαμαρτυρίες.

«Με παραίτησαν και δεν πρόλαβα να το ελέγξω αυτό», απάντησε ο Γρηγόρης Βαρρας δείχνοντας προς πολλές κατευθύνσεις, καταγγέλλοντας ότι δεν ήθελαν τους ελέγχους του.

Η ενημέρωση από την Παρασκευή Τυχεροπούλου

Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας άρχισε να «ξεσκονίζει» τα αμαρτωλά ΑΦΜ μετά την ενημέρωση από την Παρασκευή Τυχεροπούλου για προβληματικές αιτήσεις με ψευδή στοιχεία.

«Το πρώτο κρίσιμο σημείο καμπής για εμένα ήταν όταν ήρθε η υπεύθυνη αναπληρώτρια διοικητρια του εσωτερικού ελέγχου και με ενημέρωσε για υπόθεση 197 ατόμων, υπόθεση από 2018, κτηνοτρόφοι βοοειδών στα Τρίκαλα, που υπήρχαν ζητήματα. Αυτό ήταν το πρώτο καμπανάκι. Την κάλεσα αφού συνεννοηθήκαμε με τη νομική υπηρεσία, για να πάει ο φακελος στον Εισαγγελέα. Όπως και έγινε..», είπε και συμπλήρωσε:

«Ήταν ανεξέλεγκτος αριθμός ζώων, εκτάσεων.. Έλεγξα βοσκοτόπια, έκανα όχληση σε αποκεντρωμένες Περιφέρειες να μου δώσουν στοιχεία αν εκτάσεις που δηλώνονταν ήταν ιδιωτικές , δημόσιες, μοναστηριακές. Υπήρχε πρόβλημα με ζωικές μονάδες ως προς τον μαθηματικό τύπο που αφορά εμβαδόν με άτομα (ζώα). Ανακάλυψα ότι κάτι γίνεται.. Παράνομα ζώα, παράνομες επιδοτήσεις, δυσανάλογα πράγματα. Αυτό που υπεύθυνα μπορώ να σας πω είναι πως μυριστηκα πως κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να προσέχω».

Ο μάρτυρας που σήμερα είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατήγγειλε ότι τον Οκτώβριο του 2025, κατάλαβε ότι «κλωνοποιήθηκε το κινητό του», ενώ όπως είπε μετά την κατάθεση του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, το κινητό τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ισχυρή κακόβουλη παρέμβαση.

Η πρόεδρος της έδρας προέτρεψε τον μάρτυρα να υποβάλλει μήνυση για το θέμα.