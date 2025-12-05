Γρίπη: Ανησυχία των παιδιάτρων για το απότομο κρύο και τον συνδυασμό Covid – RSV

Την ανησυχία τους εκφράζουν οι παιδίατροι για τη φετινή περίοδο της γρίπης εξαιτίας της κακοκαιρίας, αλλά και τις εκδρομές των μαθητών της Γ’ Λυκείου.

Ο προβληματισμός των παιδιάτρων δεν αφορά μόνο την έλευση του ιού, αλλά και τον πιθανό «δύσκολο συνδυασμό» που αναμένεται να σχηματίσει η εποχική γρίπη με την COVID-19 και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), ένα κοκτέιλ ιών που μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τα παιδιά και το σύστημα υγείας.

Η παιδίατρος και αντιπρόεδρος των Ελευθεροεπαγγλματιών Παιδιάτρων, Άννα Παρδάλη, περιγράφει στο iatropedia.gr την εικόνα που διαμορφώνεται, τονίζοντας την ανάγκη για ψυχραιμία, ενημέρωση και κυρίως, πρόληψη μέσω των εμβολιασμών.

«Ακριβώς γι’ αυτό, υπάρχουν συστάσεις για τον εμβολιασμό και μάλιστα φέτος ενθαρρύνεται και μέσω της της διευκόλυνσης να πηγαίνεις απευθείας στο φαρμακείο και να κάνεις ελεύθερα το εμβόλιο. Γιατί κι αυτό μπορεί να ήταν αντικίνητρο, παλαιότερα. Ωστόσο, μόνο τα παιδιά έχουν υποχρεωτικά τη συνταγογράφηση του εμβολίου, γιατί θεωρείται επιβεβλημένο για λόγους καλύτερου ελέγχου, προστασίας κλπ.»

Το παράδειγμα του νότιου ημισφαιρίου και η βαριά γρίπη Η3Ν2

Η εμπειρία του νότιου ημισφαιρίου, και ειδικά της Αυστραλίας, λειτουργεί συχνά ως πρώιμος δείκτης για το τι αναμένεται στην Ευρώπη.

Έτσι, το φετινό στέλεχος της γρίπης, που όπως όλα δείχνουν θα κυριαρχήσει, θα είναι η γρίπη ΑH3N2. Πρόκειται για ένα επιθετικό στέλεχος, πόσο μάλλον που έχει παρουσιάσει ήδη και μια υπο-παραλλαγή, το στέλεχος Κ.

Το νέο υποστέλεχος Κ της γρίπης H3N2, θεωρείται από τους ειδικούς ικανό να προκαλέσει πιο έντονη νόσηση, σε σχέση με άλλα στελέχη της γρίπης.

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας, λένε οι επιστήμονες, καθώς με τον εμβολιασμό η γρίπη θα είναι εντελώς αντιμετωπίσιμη.

Τα συμπτώματα συνήθως διαρκούν έως και 10 ημέρες, ενώ το συγκεκριμένο στέλεχος καλύπτεται από το φετινό αντιγριπικό εμβόλιο σε ποσοστό 50-60%. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως, ότι κάνοντας το εμβόλιο, αυτό θα δράσει μετά από δύο με τρεις εβδομάδες.

«Υπάρχει ανησυχία φέτος μεγαλύτερη για τη γρίπη, επειδή συνήθως υπάρχει μία τάση επανάληψης της κατάστασης που συμβαίνει νωρίτερα στο νότιο ημισφαίριο και σαν ‘πρότυπο’ έχουμε την Αυστραλία. Εκεί τους ταλαιπώρησε πολύ η γρίπη, φάνηκε ότι ήταν αρκετά έντονη η εικόνα της σε σχέση με τα τελευταία δέκα χρόνια. Είχε μάλιστα μακρά περίοδο, δηλαδή κράτησε ασυνήθιστα πολλούς μήνες και μάλιστα εκεί ταλαιπωρήθηκαν με ταυτόχρονη παρουσία COVID, γρίπης και RSV, το οποίο είναι «φονικό» κοκτέιλ», σχολιάζει η κα. Παρδάλη.

Η πιθανότητα να δούμε ένα αντίστοιχο σενάριο στην Ελλάδα, είναι μεγάλη, ειδικά σε περιόδους συγχρωτισμού όπως στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που έρχονται, αλλά και εξαιτίας των μαθητών της 3ης Λυκείου που επιστρέφουν από τις σχολικές τους εκδρομές.

«Περιμένουμε να μας φέρουν οι μαθητές και από τις εκδρομές τους στο εξωτερικό τα νέα στελέχη του ιού της γρίπης, οπότε δεν θα γλιτώσουμε», εξηγεί η Παιδίατρος.

Οι άλλες λοιμώξεις που κυκλοφορούν

Σύμφωνα με την κα. Παρδάλη, ταυτόχρονα αυτήν την εποχή, τα παιδιατρικά ιατρεία επισκέπτονται παιδάκια που υποφέρουν ήδη και από άλλες λοιμώξεις. Αυτοί είναι:

Αδενοϊοί: Προκαλούν πυρετό πολλών ημερών, που συχνά διαρκούν έως 5 ή 6 μέρες

Κοξάκι και Εντεροϊοί: Συνοδεύονται από γαστρεντερικά συμπτώματα και εξανθήματα

Η κ. Παρδάλη σημειώνει πως αυτές οι ιώσεις «είναι διαχειρίσιμες», αλλά η πραγματική πρόκληση θα προκύψει αν η γρίπη, ο COVID και ο RSV συμπέσουν χρονικά.

«Ο εμβολιασμός της γρίπης είναι στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών από την ηλικία των έξι μηνών στα βρέφη. Συνιστάται πια και είναι και λίγο δύσκολο για κάποιους, επειδή τα παιδιά σ’ αυτή την ηλικία έχουν κι άλλα εμβόλια, αλλά το κάνουν. Στο δικό μου ιατρείο 2 στα 3 παιδάκια το κάνουν το εμβόλιο της γρίπης, γιατί οι γονείς με ακούνε και τους έχω πείσει ότι είναι απαραίτητο», αναφέρει.

Εμβολιασμοί Παιδιών: Τι να προσέξουν οι γονείς

Οι γονείς καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, υιοθετώντας μέτρα ατομικής υγιεινής και, κυρίως, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις για τον εμβολιασμό.

Και πιο συγκεκριμένα, τους εξής εμβολιασμούς:

Αντιγριπικός Εμβολιασμός: Ο εμβολιασμός κατά της γρίπης έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 χρονών.

«Να μην υποτιμούμε την γρίπη, ειδικά αν έχουμε μικρά παιδιά. Να εξετάζουμε σοβαρά τον αντιγριπικό εμβολιασμό, ιδιαίτερα στα παιδιά μικρότερων ηλικιών», σχολιάζει η Άννα Παρδάλη.

Εμβόλιο COVID-19: Η σύσταση για το εμβόλιο COVID-19 αφορά μόνο σε παιδιά που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Η ανταπόκριση των γονέων σε αυτόν τον εμβολιασμό είναι, σύμφωνα με την παιδίατρο, περιορισμένη:

«Η σύσταση είναι μόνο για τα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Όμως, δυστυχώς δεν το κάνουν οι γονείς στα παιδιά τους», λέει η κα. Παρδάλη.

Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός – RSV: Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο έτοιμο αντίσωμα για τον RSV το οποίο κάνουν οι έγκυες και λεχωίδες και μέσω αυτών προστατεύονται τα νεογέννητα.

Συμπερασματικά, η εικόνα του προσεχούς χειμώνα απαιτεί ψυχραιμία, ρεαλισμό και σωστή προετοιμασία, λένε οι Παιδίατροι: «Η καλύτερη “ασπίδα” είναι η υπεύθυνη ενημέρωση και η ψυχραιμία. Να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες και να μην πέφτουμε στην παγίδα της υπερβολής, αλλά ούτε και της αδιαφορίας», καταλήγει η ειδικός.