Γρίπη: Στη ΜΕΘ δύο παιδιά με βαριά συμπτώματα – «Οι εποχικές ιώσεις δεν τελείωσαν» λέει η ΠΟΕΔΗΝ

Πρόκειται για ένα αγοράκι 3 μηνών και ένα κοριτσάκι 4 ετών τα οποία εισήχθησαν στη ΜΕΘ με σοβαρά συμπτώματα, όμως είναι εκτός κινδύνου
Συνεχίζει να «θερίζει» η γρίπη, με τα κρούσματα να αυξάνονται και ακόμη περισσότερους ασθενείς να διασωληνώνονται σε ΜΕΘ.

Με σοβαρά συμπτώματα γρίπης μπήκαν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», δύο παιδάκια το βράδυ της Παρασκευής (30.01.2026), ηλικίας 3 μηνών και 4 ετών, τα οποία ευτυχώς δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Πρόκειται για ένα αγόρι 3 μηνών με βαριά συμπτώματα, το οποίο δεν χρειάστηκε διασωλήνωση. Είναι εκτός κινδύνου και αναμένεται σύντομα να βγει από τη ΜΕΘ.

Επίσης νοσηλεύεται σε κορίτσι 4 ετών με βαριά συμπτώματα. Είναι καλά έχει βγει από τη ΜΕΘ και νοσηλεύεται σε κλινική.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος τονίζει ότι είναι πολύ σημαντικό ο εμβολιασμός των πολιτών και προειδοποιεί για τη γρίπη που χρήζει «μεγάλης προσοχής».

«Οι εποχικές ιώσεις δεν τελείωσαν», λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

