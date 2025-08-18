Ελλάδα

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: 47χρονη δολοφονήθηκε με μαχαίρι από 28χρονο

Η 47χρονη έπεσε νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Ο δράστης φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε θυμώσει μαζί της γιατί «έβαζε λόγια» στους φίλους του
Ανανεώθηκε πριν 42 λεπτά
Αστυνομία
Περιπολικά στο σημείο όπου δολοφονήθηκε η 47χρονη

Μια ακόμα γυναικοκτονία σημειώθηκε στη χώρα μας καθώς μια γυναίκα δολοφονήθηκε άγρια από έναν άνδρα στην είσοδο πολυκατοικίας στο  Χαλάνδρι το μεσημέρι της Δευτέρας (18.8.25).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι μία γυναίκα τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε πως είδε έναν άνδρα να κυνηγά μια γυναίκα με μαχαίρι επί της οδού στρατηγού Ρουμπέση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα της γυναικοκτονίας ήταν 47 ετών και ο δράστης ένας 28χρονος, ο οποίος δηλώνει σύντροφός της. Σύμφωνα με την αστυνομία πάντως, θύμα και δράστης δεν προκύπτει ότι είχαν σχέση.

Η γυναίκα εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε.

Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής η οποία θα χειριστεί την υπόθεση.

Στο σημείο βρέθηκαν από τους αστυνομικούς δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε ο δράστης στην επίθεση. Γεγονός που δείχνει ότι ο 28χρονος ήταν αποφασισμένος να δολοφονήσει την 47χρονη.

Λόγω της δολοφονίας η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία και διενεργούνται εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό στρατηγού Δήμου Ρουμπέση από τη συμβολή της με τις οδούς Ευριπίδου, Ηρακλειδών και Εδέσσης.

Τα πρώτα λόγια του δράστη

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα λόγια του δράστη προς τους αστυνομικούς ήταν ασυνάρτητα.

Ο 28χρονος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολoγικά προβλήματα, ισχυρίστηκε πως καθώς και οι δύο αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, είχαν γνωριστεί σε κοινωνικό συσσίτιο και είχαν συνευρεθεί ερωτικά δύο τρεις φορές.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε θυμώσει μαζί της γιατί, όπως είπε, έβαζε λόγια στους φίλους του και ότι δεν είναι καλό παιδί και επειδή τον απομόνωσαν και τον μπλόκαραν όπως είπε και από τα social media, εκδικήθηκε το θύμα και της επιτέθηκε.

«Καλέστε την αστυνομία έχει πάνω του μαχαίρι»

Σύμφωνα με μαρτυρία, το θύμα με τον θύτη μιλούσαν έξω από την πολυκατοικία, τότε πέρασε μια γειτόνισσα και της είπε το θύμα «κυρία Ρούλα καλέστε την αστυνομία έχει πάνω του μαχαίρι».

Αφού έκανε λίγα μέτρα η γυναίκα, λίγο πριν σηκώσει το τηλέφωνο για να καλέσει την αστυνομία, άκουσε τις φωνές της 47χρονης η οποία έπεφτε στο έδαφος αιμόφυρτη από τις μαχαιριές που της κατέφερε ο δράστης.

«Η γειτονιά είναι ήσυχη δεν είχαμε ποτέ φασαρίες» ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Ελλάδα
