Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, βίντεο από το σημείο

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε κατά πάσα πιθανότατα από κάποιο βραχυκύκλωμα
Στιγμιότυπο από τη φωτιά σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια / πηγή φωτογραφίας orangepress.gr
Συναγερμός σήμανε στη 1 π.μ. της Τρίτης (12.05.2026) στα Κάτω Πατήσια, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε σούπερ μάρκετ.

Η φωτιά ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Λιοσίων.

Στο σημείο έσπευσαν 15 άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 4 οχήματα, οι οποίοι κατέβαλλαν προσπάθειες για να περιορίσουν τις φλόγες.

Στο εσωτερικό του σούπερ μάρκετ βρισκόταν μόνον ο άνδρας της υπηρεσίας φύλαξης του κτιρίου.

Η φωτιά ξεκίνησε πιθανότατα από κάποιο βραχυκύκλωμα στο ισόγειο.

Οι όροφοι πάνω από το κατάστημα δεν κατοικούνται, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Γύρω στη 1:40 π.μ. οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

