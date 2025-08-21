Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε συρμός στον σιδηροδρομικό σταθμό Λυγιάς – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 304 (Κιάτο-Αίγιο) και 305 (Αίγιο-Κιάτο) θα πραγματοποιηθούν και αυτά με λεωφορεία
Τεχνικό πρόβλημα στον σταθμό Λυγιάς παρουσίασε η αμαξοστοιχία 303 της Hellenic Train με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στις 10:43 σήμερα το πρωί (21.08.2025).

Όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, οι 26 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο.

Παράλληλα, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 304 (Κιάτο-Αίγιο) και 305 (Αίγιο-Κιάτο) θα πραγματοποιηθούν και αυτά με λεωφορεία.

«Το προσωπικό της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών. Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόησή του» αναφέρεται σε ενημέρωση της εταιρείας.

