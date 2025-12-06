Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Hellenic Train: Μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα–Παλαιοφάρσαλος

Η εταιρεία ανακοίνωσε την αναστολή των δρομολογίων εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσαν ζημιές στην υποδομή – Δύο αμαξοστοιχίες InterCity με πάνω από 600 επιβάτες ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Αμαξοστοιχία της Hellenic Train
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Νάσος Σιμόπουλος

Μερική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (06.12.2025) στο τμήμα Λάρισα–Παλαιοφάρσαλος, όπως γνωστοποίησε η Hellenic Train, έπειτα από σχετική ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ. Νωρίτερα, τα δρομολόγια των τρένων στη γραμμή Λάρισα–Λειανοκλάδι είχαν διακοπεί έπειτα από την κακοκαιρία και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα και επηρέασαν το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η Hellenic Train επισημαίνει ότι θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις σχετικά με την πλήρη αποκατάσταση και την εξέλιξη των δρομολογίων μετά την κακοκαιρία.

Λεωφορεία για τη συνέχιση της διαδρομής

Ύστερα από οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας, η Hellenic Train δρομολόγησε λεωφορεία για την αντικατάσταση των τρένων στο τμήμα Λάρισα–Λειανοκλάδι. Οι 280 επιβάτες της IC51 αναχώρησαν στις 09:15 από Λάρισα προς Λειανοκλάδι, ενώ οι 350 επιβάτες της IC50 έφυγαν στις 09:39 από Λειανοκλάδι προς Λάρισα. Μετά την οδική μεταφορά, οι επιβάτες θα επιβιβαστούν εκ νέου σε αμαξοστοιχία για να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι το προσωπικό της παρέμεινε στο πλευρό των επιβατών καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Hellenic Train αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Νεότερη ανακοίνωση θα εκδοθεί μόλις υπάρξει αλλαγή στην κυκλοφορία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
104
101
75
54
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κακοκαιρία Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μέγαρα, Ανατολική Μάνη και Ευρώτας
Η Πολιτική Προστασία επεκτείνει τα μέτρα έκτακτης ανάγκης σε Αττική, Πελοπόννησο και Ανατολική Ελλάδα – Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν έως αργά το απόγευμα σε Θεσσαλία και Μακεδονία
Η καταιγίδα Byron συνεχίζει να πλήττει την Ελλάδα
Εικόνες απόλυτης καταστροφής μετά την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα στη Λάρισα λόγω της κακοκαιρίας Byron
Η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου έχει διακοπεί ενώ, έχει διακοπεί και η σιδηροδρομική συγκοινωνία Αθηνών - Θεσσαλονίκης επειδή οι σιδηροδρομικές γραμμές έχουν καλυφθεί από νερά
Ο φουσκωμένος ποταμός Ενιπέας
Newsit logo
Newsit logo