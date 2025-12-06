Hellenic Train: Μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα–Παλαιοφάρσαλος

Μερική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (06.12.2025) στο τμήμα Λάρισα–Παλαιοφάρσαλος, όπως γνωστοποίησε η Hellenic Train, έπειτα από σχετική ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ. Νωρίτερα, τα δρομολόγια των τρένων στη γραμμή Λάρισα–Λειανοκλάδι είχαν διακοπεί έπειτα από την κακοκαιρία και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα και επηρέασαν το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η Hellenic Train επισημαίνει ότι θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις σχετικά με την πλήρη αποκατάσταση και την εξέλιξη των δρομολογίων μετά την κακοκαιρία.

Λεωφορεία για τη συνέχιση της διαδρομής

Ύστερα από οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας, η Hellenic Train δρομολόγησε λεωφορεία για την αντικατάσταση των τρένων στο τμήμα Λάρισα–Λειανοκλάδι. Οι 280 επιβάτες της IC51 αναχώρησαν στις 09:15 από Λάρισα προς Λειανοκλάδι, ενώ οι 350 επιβάτες της IC50 έφυγαν στις 09:39 από Λειανοκλάδι προς Λάρισα. Μετά την οδική μεταφορά, οι επιβάτες θα επιβιβαστούν εκ νέου σε αμαξοστοιχία για να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι το προσωπικό της παρέμεινε στο πλευρό των επιβατών καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Hellenic Train αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Νεότερη ανακοίνωση θα εκδοθεί μόλις υπάρξει αλλαγή στην κυκλοφορία.