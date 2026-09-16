Humanity Greece και SUPERBET ενώνουν δυνάμεις για την αποκατάσταση 11 οικογενειών στο Πόρτο Γερμενό

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκε λεπτομερής καταγραφή των αναγκών κάθε οικογένειας, ώστε η παρεχόμενη βοήθεια να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες και στις ιδιαίτερες ανάγκες των μελών της. Η παρέμβαση δεν περιορίζεται στην κάλυψη βασικών ελλείψεων, αλλά εκτείνεται σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής που επηρεάστηκε από την καταστροφή.

Ανταποκρινόμενη σε αυτή την ουσιαστική ανάγκη, η Humanity Greece , με τη σημαντική στήριξη του ΟΛΟΙ SUPER , του νέου Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της SUPERBET , προχωρά στην ολιστική υποστήριξη 11 οικογενειών στο Πόρτο Γερμενό, των οποίων οι κύριες κατοικίες και τα προσωπικά υπάρχοντα καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Η αποκατάσταση μετά από μια φυσική καταστροφή δεν αφορά μόνο την ανακατασκευή ενός σπιτιού. Αφορά την επαναφορά της καθημερινότητας, της αξιοπρέπειας και της αίσθησης ασφάλειας ανθρώπων που, μέσα σε λίγες ώρες, έχασαν όσα έχτιζαν επί μια ολόκληρη ζωή.

Η Humanity Greece και η SUPERBET αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κάλυψη αναγκών σε οικοσκευές, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κλινοσκεπάσματα, λευκά είδη, σκεύη κουζίνας, καθώς και υλικά επισκευής και χρωματισμού των κατοικιών. Παράλληλα, προβλέπεται η προμήθεια προσωπικών ειδών και νέου ρουχισμού, όπου απαιτείται, αλλά και άλλων καθημερινών αγαθών που είναι απαραίτητα για την επιστροφή σε συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Η πρωτοβουλία βασίζεται στην πεποίθηση ότι κάθε οικογένεια έχει διαφορετικές ανάγκες και ότι η ουσιαστική αποκατάσταση προϋποθέτει εξατομικευμένη προσέγγιση. Για τον λόγο αυτό, ο σχεδιασμός της υποστήριξης προέκυψε μέσα από επιτόπιες επισκέψεις, προσωπικές συναντήσεις με τους πληγέντες και αναλυτική αποτύπωση των αναγκών τους, ώστε κανένα κρίσιμο στοιχείο για την επανεκκίνηση της ζωής τους να μη μείνει ακάλυπτο.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει την ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων δασοπυρόσβεσης της περιοχής, οι οποίες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, προσφέροντας πολύτιμο έργο για την προστασία των κατοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος. Με τη δωρεά αναγκαίου εξοπλισμού και υλικών, αναγνωρίζεται έμπρακτα η καθοριστική συμβολή τους τόσο στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών όσο και σε μελλοντικούς κινδύνους.

Η ιδρύτρια της Humanity Greece, κ. Γεωργία Παράσχου, δήλωσε:

«Πίσω από κάθε σπίτι που καταστρέφεται υπάρχει μια οικογένεια που καλείται να ξαναχτίσει όχι μόνο τον χώρο της, αλλά ολόκληρη την καθημερινότητά της. Στη Humanity Greece γνωρίζουμε ότι η αποκατάσταση δεν εξαντλείται στην κάλυψη των απολύτως βασικών ούτε μπορεί να είναι ίδια για όλους. Χρειάζεται να ακούμε, να καταγράφουμε και να ανταποκρινόμαστε στις πραγματικές ανάγκες κάθε ανθρώπου, με συνέπεια, φροντίδα και σεβασμό. Χάρη στη στήριξη του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της SUPERBET, ΟΛΟΙ SUPER, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα σε 11 οικογένειες, πρώτης κατοικίας, του Πόρτο Γερμενού, ώστε να αποκτήσουν ξανά όσα χρειάζονται για να νιώσουν ασφάλεια, να επιστρέψουν σταδιακά στην καθημερινότητά τους και να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα με αξιοπρέπεια. Παράλληλα, ενισχύουμε τους εθελοντές δασοπυροσβέστες της περιοχής, αναγνωρίζοντας το ανεκτίμητο έργο και την ανιδιοτελή προσφορά τους».



O General Manager Superbet Greece , κ. Γιάννης Καλαμβόκης, δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε σήμερα την έναρξη του επίσημου προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Superbet, με το όνομα «ΟΛΟΙ SUPER». Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινάμε τη συνεργασία μας με τη Humanity Greece, με στόχο να σταθούμε έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Το πρώτο μας κοινό έργο αφορά τη στήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Πόρτο Γερμενό, με στόχο την αποκατάσταση 11 οικογενειών πρώτης κατοικίας, καθώς και την ενίσχυση των εθελοντών δασοπυροσβεστών της περιοχής. Το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας «ΟΛΟΙ SUPER» μόλις κάνει τα πρώτα του βήματα. Η δράση αυτή θα είναι μεγάλη σε έκταση και διάρκεια, και δεσμευόμαστε να στηρίξουμε την κοινωνία με κάθε τρόπο που μπορούμε».

Ο Δήμαρχος Μάνδρας–Ειδυλλίας, κ. Αρμόδιος Δρίκος, δήλωσε:

«Η πυρκαγιά άφησε βαθύ αποτύπωμα στον τόπο μας. Οικογένειες έχασαν τις κατοικίες, τα προσωπικά τους αντικείμενα και όσα δημιούργησαν με μόχθο σε ολόκληρη τη ζωή τους. Για τους συμπολίτες μας αυτούς, η επόμενη ημέρα αποτελεί έναν δύσκολο αγώνα ανασύνταξης, που απαιτεί ουσιαστική βοήθεια, διαρκές ενδιαφέρον και σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους.

Η πρωτοβουλία που υλοποιεί η ΑΜΚΕ Humanity Greece, με την υποστήριξη της SUPERBET, συνιστά μια παρέμβαση με άμεσο και ουσιαστικό αντίκρισμα. Ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες, προσφέρει ανακούφιση και ενισχύει έμπρακτα την προσπάθεια των οικογενειών που επλήγησαν να αποκαταστήσουν την καθημερινότητά τους και να οικοδομήσουν εκ νέου τη ζωή τους.

Εκ μέρους του Δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας, εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μας προς τη Humanity Greece και τη SUPERBET για την πολύτιμη συνδρομή και το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που επιδεικνύουν. Η αποκατάσταση δεν είναι υπόθεση μιας στιγμής· είναι μια επίπονη και σύνθετη πορεία, που προϋποθέτει συνέπεια, συνεργασία και σταθερή παρουσία. Ως Δημοτική Αρχή, παραμένουμε αταλάντευτα στο πλευρό των πληγέντων συμπολιτών μας και εργαζόμαστε ώστε η συμπαράσταση να μεταφράζεται σε απτό αποτέλεσμα».