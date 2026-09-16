Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση για την ακύρωση της συναυλίας για τα «33 Χρόνια» στην Τεχνόπολη

Ο τραγικός χαμός του Γιώργου καθιστά αδύνατη, σε αυτή τη χρονική στιγμή, την οποιαδήποτε μετατροπή της συναυλίας σε αφιέρωμα στη μνήμη του
Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης / NDPPHOTO
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Ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία που θα έδινε στην Τεχνόπολη, για τα 33 χρόνια καριέρας του, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη στο πανελλήνιο.

Με δήλωσή της η εταιρεία παραγωγής του Γιώργου Μαζωνάκη, ανακοίνωσε την οριστική ακύρωση της συναυλίας και απαντά στον κόσμο που θα ήθελε να μετατραπεί σε ένα αφιέρωμα στη μνήμη του τραγουδιστή πως την εν λόγω στιγμή, και εξαιτίας του ξαφνικού χαμού του την Τετάρτη 09.09.2026, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.

Όπως τονίζει η ανακοίνωση, «ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη με τη διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη οφείλει να πραγματοποιηθεί με τον χρόνο, τη φροντίδα και τον σεβασμό που αρμόζουν στη μνήμη και το έργο του και όχι υπό το βάρος και την αμεσότητα αυτής της τραγικής απώλειας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με βαθιά θλίψη και σεβασμό στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, η εταιρεία παραγωγής Live2 Entertainment ανακοινώνει την οριστική ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας για τα «33 Χρόνια» στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη.

Ο τραγικός και απροσδόκητος χαμός του Γιώργου καθιστά αδύνατη, σε αυτή τη χρονική στιγμή, την οποιαδήποτε άμεση μετατροπή της συναυλίας σε αφιέρωμα στη μνήμη και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Πιστεύουμε πως ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη με τη διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη οφείλει να πραγματοποιηθεί με τον χρόνο, τη φροντίδα και τον σεβασμό που αρμόζουν στη μνήμη και το έργο του και όχι υπό το βάρος και την αμεσότητα αυτής της τραγικής απώλειας.

Η επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της More, με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους κατόχους των εισιτηρίων.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι Γιώργο μας».

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