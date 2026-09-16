Φωτιά στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της Τετάρτης (16.9.26).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για τη φωτιά στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης περίπου στις 14:00 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη για την αεροπυρόσβεση.

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Το έργο τον πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Λαγκαδά.

Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ το επιχειρησιακό κέντρο της Πυροσβεστικής λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.