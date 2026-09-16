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Νεκρός σε τροχαίο 36χρονος οδηγός φορτηγού στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (16/9) στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών με συνέπεια ένας 36χρονος να χάσει τη ζωή του.

Όπως αναφέρει η αστυνομία τις πρωινές ώρες σήμερα (16-09-2026) στο 491,5 χλμ Νέας Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε 36χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε με σταματημένο φορτηγό, με οδηγό 46χρονο ημεδαπό, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου οδηγού.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης.

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