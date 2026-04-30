Η Αγία Ειρήνη γίνεται επίσημα Πολιούχος της Σαντορίνης

Επετειακή εκδήλωση στις 5 Μαΐου στη Θήρα, με ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, αποκαλυπτήρια προτομής της οικογένειας Νομικού και μήνυμα για την έναρξη της τουριστικής περιόδου
Σαντορίνη
Στιγμιότυπο από την Σαντορίνη. (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Μετά από αίτημα της Ιεράς Μητρόπολης Θήρας, Αμοργού και Νήσων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας, η Αγία Ειρήνη καθιερώθηκε επίσημα ως Πολιούχος της Σαντορίνης, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για το νησί.

Η σύνδεση της Σαντορίνης με την Αγία Ειρήνη έχει βαθιές ιστορικές ρίζες, καθώς επικρατεί ότι το όνομα «Σαντορίνη» προέρχεται από το “Santa Irini”, ονομασία που έδωσαν στο νησί οι Λατίνοι κατά τον Μεσαίωνα προς τιμήν της Αγίας Ειρήνης. Μέσα από τους αιώνες, η ονομασία αυτή εξελίχθηκε στη σημερινή ονομασία του νησιού, συνδέοντας άρρηκτα την ιστορία και την ταυτότητα της Σαντορίνης με την Αγία.

Φέτος, για πρώτη φορά, η εορτή της Αγίας Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί με κάθε επισημότητα την Τρίτη 5 Μαΐου 2026. Από τις πρωινές ώρες, η Ιερά Μητρόπολη Θήρας θα τελέσει τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Αγίας Ειρήνης, ενώ στις 18:30, έμπροσθεν της Μητρόπολης Θήρας, θα πραγματοποιηθεί το επίσημο επετειακό πρόγραμμα παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων του νησιού και πλήθους κόσμου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του καλλιτέχνη Σωκράτη Χάρη προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο πανηγυρικό και πολιτιστικό χαρακτήρα στη βραδιά.

Η εορτή της Αγίας Ειρήνης θα συνδυαστεί και με τα αποκαλυπτήρια της προτομής της Λούλας και του Ευάγγελου Νομικού, ως ελάχιστος φόρος τιμής της ευγνωμονούσας κοινωνίας της Σαντορίνης προς την οικογένεια που πριν από 45 χρόνια κατασκεύασε το τελεφερίκ του νησιού. Ένα έργο – σταθμός για τη Σαντορίνη, το οποίο χρησιμοποιείται αδιάλειπτα μέχρι και σήμερα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής και λειτουργώντας ως μοχλός εξέλιξης και ενίσχυσης της τουριστικής παροχής του νησιού.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αναμένεται να σηματοδοτήσει συμβολικά και ουσιαστικά το άνοιγμα της νέας τουριστικής περιόδου για τη Σαντορίνη, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονική συγκυρία, γεμάτη προκλήσεις λόγω των παγκόσμιων γεωπολιτικών εξελίξεων. Μέσα από την ενότητα, την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου, η Σαντορίνη στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ανθεκτικότητας και προοπτικής προς όλο τον κόσμο.

Ελλάδα
Την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
«Η άρνηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εκπληρώσει το κατά νόμο καθήκον του σε μια τόσο σημαντική υπόθεση αποτελεί θεσμική εκτροπή» αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
Συγκλονίζει η μία από τους τραυματίες από την επίθεση του 89χρονου στο Πρωτοδικείο: «Μπήκα στον φωταγωγό για να γλιτώσω»
«Είδα ότι αιμορραγούσα πολύ από το αριστερό μου πόδι. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μου είπαν ότι έχω θραύσματα από σκάγια στο πόδι μου» λέει η υπάλληλος του Πρωτοδικείου
Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα
Βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης: «Πονοκέφαλος» για τους οδηγούς οι τιμές καυσίμων – Έσπασε και πάλι το φράγμα των 2 ευρώ
Οι εξελίξεις στη διεθνή αγορά ενέργειας επηρεάζουν τις τιμές, με το «ράλι» στο χρηματιστήριο πετρελαίου και τις γεωπολιτικές εντάσεις –όπως οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ– να δημιουργούν έντονη ανησυχία για αυξήσεις
Βενζίνη 13
