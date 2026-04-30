Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων: Διαχωρίζουμε τη θέση μας από την ΠΕΑΚ για τα εκπαιδευτικά κέντρα στην ψυχοθεραπεία

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων: «Με ανησυχία ενημερωθήκαμε ότι, εξαιτίας του νομοθετικού κενού που υφίσταται επί δεκαετίες και μέχρι σήμερα σχετικά με το πλαίσιο άσκησης της ψυχοθεραπείας και της μετεκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία των επαγγελματιών του χώρου της ψυχικής υγείας, κέντρα που παρέχουν σήμερα εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα, διώκονται ποινικά μετά από ανώνυμη καταγγελία».

«Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων αισθάνεται την ανάγκη να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του από τις τοποθετήσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολλεγίων (ΠΕΑΚ), η οποία:

-Αμφισβητεί την αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας να θεσπίσει τα κριτήρια για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών κέντρων στην ψυχοθεραπεία με τη θεσμοθέτηση του Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας.

-Θεωρεί εαυτόν αρμόδιο να κρίνει τη νομιμότητα στον εκπαιδευτικό και ψυχοθεραπευτικό κλάδο

-Καλεί όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές και διωκτικές αρχές της χώρας, την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τον ΔΟΑΤΑΠ και το ΑΤΕΕΝ να δράσουν τιμωρητικά αδιακρίτως προς διάφορες κατευθύνσεις.

Για την αποφυγή παρεξηγήσεων και παρερμηνειών επισημαίνεται ότι ο Σύνδεσμός μας εκπροσωπεί από το έτος ιδρύσεώς του (1998) έως σήμερα τα μεγαλύτερα κολλέγια της χώρας Aegean College, Athens-Tech College, BCA College, CITY College, Mediterranean College, Μητροπολιτικό Κολλέγιο, New York College, (https://ellinikakollegia.edu.gr), τα οποία συνεργάζονται με διακεκριμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, προσφέροντας στους σπουδαστές μας ποιοτικές ευρωπαϊκές σπουδές και αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων φοιτά σήμερα το 80% περίπου από το σύνολο των σπουδαστών των αναγνωρισμένων ελληνικών κολλεγίων» καταλήγει το δελτίο τύπου, που υπογράφει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων, Βασίλειος Δασκαλάκης.