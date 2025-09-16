Η Ακαδημία Ελιάς Terra Creta στην καρδιά της Ανδαλουσίας

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του ελαιόλαδου, η Ακαδημία Ελιάς Terra Creta πραγματοποίησε το δεύτερο εκπαιδευτικό της ταξίδι, αυτήν την φορά στην ευρύτερη περιοχή της Jaen της Ανδαλουσίας, η οποία παράγει περίπου το 50% του ισπανικού ελαιόλαδου. Η αποστολή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Ακαδημίας – πρωτοβουλία της Terra Creta – για την αναβάθμιση της ελαιοκαλλιέργειας και την προάσπιση της ποιότητας του ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Παραγωγοί-μέλη της Ακαδημίας Ελιάς, μαζί με μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών Αστερούσιων “Φαμελιά Αστερουσίων” και στελέχη της Terra Creta, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με Ισπανούς ελαιοπαραγωγούς και επαγγελματίες του κλάδου. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η επαφή με τις βέλτιστες πρακτικές σε κάθε στάδιο της ελαιοπαραγωγής, από την καλλιέργεια έως την επεξεργασία, προσέφεραν ανεκτίμητη εμπειρία. Οι επισκέψεις σε πρότυπους ελαιώνες και σύγχρονα ελαιουργεία ανέδειξε τη σημασία της συνεχούς εξέλιξης και της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών για την παραγωγή ελαιόλαδου υψηλής ποιότητας.

Δήλωση του Αντώνη Μαρακάκη, Olive Mill & Terra Creta Olive Academy Manager:

«Η εκπαιδευτική επίσκεψή μας στην Jaen ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Συζητήσαμε για την καλλιέργεια της ελιάς, γνωρίσαμε διαφορετικά συστήματα καλλιέργειας, αναλύσαμε τις προκλήσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στην ελαιοκαλλιέργεια και δώσαμε έμφαση στην προοπτική που θα πρέπει να έχει ο κλάδος τα επόμενα χρόνια. Μαζί με τις αποσκευές μας, φέρνουμε σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να βελτιώσουν τον ελαιοπαραγωγικό κλάδο στην Ελλάδα, χαράζοντας το αισιόδοξο μέλλον που του αρμόζει».

Στην Terra Creta, «Αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ». Αυτή η αγάπη μάς οδηγεί στη δέσμευση να υπερασπιζόμαστε το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο. Μέσα από πρωτοβουλίες της Ακαδημίας Ελιάς, ενισχύουμε τις γνώσεις μας, μεταφέροντας τις στους παραγωγούς μας, σεβόμενοι τη γη, τον αιώνιο καρπό και την τοπική κοινωνία που τον φροντίζει.

Η Ακαδημία Ελιάς Terra Creta συνεχίζει να επενδύει στη γνώση, την καινοτομία και τη συνεργασία. Με την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ψηφιακών εργαλείων και την υποστήριξη της Συμβολαιακής Γεωργίας, δημιουργεί ένα οικοσύστημα που ενθαρρύνει τη βελτίωση της ποιότητας και την αειφόρο ανάπτυξη, στηρίζοντας τους ελαιοπαραγωγούς-μέλη της και διασφαλίζοντας ένα λαμπρό μέλλον για τον κλάδο του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ακαδημία Ελιάς Terra Creta, επικοινωνήστε στο email: akadimiaelias@terracreta.gr ή στο τηλέφωνο: 2821110524.