«Η αλήθεια χρειάζεται έναν φακό»: Η απάντηση του Γιώργου Κονταρίνη για τη viral φωτογραφία του Παναγιώτη Λαφαζάνη

Viral έχει γίνει η φωτογραφία που δείχνει τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Λαφαζάνη να συμμετέχει σε αντιπολεμικό συλλαλητήριο για το Ιράν και να κρατά πλακάτ με τη φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ.

Το στιγμιότυπο αυτό με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη στο συλλαλητήριο κάνει το γύρο του διαδικτύου και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν να πουν ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι «δημιούργημα» της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο γνωστός φωτορεπόρτερ Γιώργος Κονταρίνης που τράβηξε τη φωτογραφία έσπευσε – και δικαιολογημένα – να κατακεραυνώσει όσους μιλούν για τεχνητή νοημοσύνη.

«Είναι λυπηρό να πρέπει να αποδείξουμε τα αυτονόητα», αναφέρει ο Γιώργος Κονταρίνης συμπληρώνοντας ότι η «χθεσινή μου φωτογραφία από τη συγκέντρωση δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου αλγορίθμου, αλλά αποτέλεσμα παρουσίας στο δρόμο».

Επισημαίνει μάλιστα ότι «αυτός είναι ο ρόλος του φωτορεπορτάζ: να είμαστε οι «μάρτυρες» της πραγματικότητας».

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο Γιώργος Κονταρίνης σε ανάρτησή του στο Facebook.

Αυτός είναι ο ρόλος του φωτορεπορτάζ: να είμαστε οι «μάρτυρες» της πραγματικότητας. Η αλήθεια χρειάζεται μόνο έναν φακό και έναν άνθρωπο πίσω από αυτόν».