Η Blue Star Ferries στη Μυτιλήνη: Διήμερη εκπαιδευτική δράση για την αντιμετώπιση του Cyber Bullying και της νεανικής βίας

Η ενημερωτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε με σκοπό την συζήτηση και τον ανοιχτό διάλογο αναφορικά με τα εντεινόμενα περιστατικά νεανικής βίας
Η Blue Star Ferries, με ομάδα εργαζομένων – εθελοντών του Ομίλου Attica, βρέθηκαν στη Μυτιλήνη, για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Cyber Bullying Νεανική Βία – Ευαισθητοποίηση και πρόληψη στη Νέα Γενιά» στο πλαίσιο του προγράμματος Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης «Πλέουμε Μαζί» του Ομίλου Attica.

Η ενημερωτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Ιανουαρίου, με σκοπό την συζήτηση και τον ανοιχτό διάλογο αναφορικά με τα εντεινόμενα περιστατικά νεανικής βίας, ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο με αυξανόμενη επίδραση στην ψυχική υγεία, τη σχολική ζωή και τη συνολική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων.

Στο πλαίσιο αυτό, την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου στο 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σε γονείς, εκπαιδευτικούς και σχολικούς συμβούλους από εξειδικευμένο κλιμάκιο της ΓΑΔΑ, με έμφαση στον ρόλο της οικογένειας και του σχολείου, για την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση σε περιστατικά διαδικτυακής βίας.

Η κεντρική ημερίδα φιλοξενήθηκε στο Ρουσέλλειο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, με την συμμετοχή 500 μαθητών από Γυμνάσια και Λύκεια του νησιού, καθηγητών και θεσμικών εκπροσώπων. Τον επιστημονικό συντονισμό της πρωτοβουλίας, είχε η ακαδημαϊκός κοινωνιολόγος του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Αναστασία Ζήση, ο ψυχολόγος της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Δρ. Γεώργιος Νάκος, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΓΑΔΑ.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να προστατευτούν στο διαδίκτυο, να αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους και να αντιμετωπίζουν με ασφάλεια οποιαδήποτε απειλή. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, παρουσιάστηκαν παραδείγματα από πραγματικά περιστατικά και δόθηκαν πρακτικές συμβουλές, για ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών μέσων.

Η πρωτοβουλία της Blue Star Ferries, μέλος του Ομίλου Attica, υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Μυτιλήνης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου.

Ο Αναπληρωτής Εμπορικός Διευθυντής του Ομίλου Attica, κ. Άγγελος Διονυσόπουλος δήλωσε: «Ο Όμιλος Attica, μέσα από το πρόγραμμα “Πλέουμε Μαζί”, αναπτύσσει και ενθαρρύνει πρωτοβουλίες οι οποίες ενισχύουν τη νέα γενιά και την κοινωνική συνοχή στα νησιά όπου δραστηριοποιούμαστε. Η διήμερη εκπαιδευτική δράση της Blue Star Ferries στη Μυτιλήνη, εντάσσεται σε αυτήν την προσπάθεια, επιβεβαιώνοντας την σταθερή μας παρουσία και στήριξη στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Στόχος μας, η ενδυνάμωση των περιοχών και των ανθρώπων τους, μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις με μετρήσιμο, μακροπρόθεσμο και ουσιαστικό, κοινωνικό αποτύπωμα.»

