Η Διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου στη νέα εποχή, με επενδύσεις σε τουρισμό, πολιτισμό και αναψυχή

Με τη σημερινή μου επίσκεψη στη Διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου, τον διάπλου που έκανα, και όσα συζήτησα, διαπίστωσα ότι οι προοπτικές χρήσης της είναι πολύ μεγαλύτερες από τη θαλάσσια διασύνδεση ή την οδική, με τις γέφυρες.

Φαντάζομαι, επειδή οι παλαιότεροι ήταν πιο οραματιστές από τους νεότερους -κι έχει αποδειχθεί κατ’ επανάληψη- κάπως έτσι θα είχε σκεφτεί και η κυβέρνηση Ζαΐμη το 1869, όταν ψήφισε νόμο «περί διορύξεως του Ισθμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν και η συγκυρία, καθώς εκείνη τη χρονιά λειτούργησε η διώρυγα του Σουέζ, ενώ ήταν και μια ευκαιρία η κυβέρνηση να αποτίσει φόρο τιμής στο όραμα του Ιωάννη Καποδίστρια, το 1830.

Τότε άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη διάνοιξη της Διώρυγας της Κορίνθου.

Με τη συνδρομή γαλλικής τράπεζας και γαλλικών κατασκευαστικών εταιρειών, τα έργα ξεκίνησαν το 1882 και παρά τη χρεωκοπία του Ούγγρου Στρατηγού Στέφανου Τυρρ, που είχε αναλάβει από το ελληνικό δημόσιο την εκμετάλλευση του έργου για 99 χρόνια, η διάνοιξη ολοκληρώθηκε και στις 27 Ιουλίου 1893 έγιναν τα εγκαίνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Διώρυγα άλλαξε την οικονομική, κοινωνική, και πολιτιστική κατάσταση της Ελλάδας, βελτίωσε τις μετακινήσεις αγαθών και προσώπων, και δημιούργησε πολλές ευκαιρίες απασχόλησης.

Στη σύγχρονη εποχή της η Διώρυγα

Τώρα, η Διώρυγα (εταιρεία – μέλος του Υπερταμείου) καλείται να επιτελέσει ένα πολύ μεγαλύτερο ρόλο, από μια επιχείρηση που θα εισπράττει έσοδα από τις εν πλω διελεύσεις.

Και αυτός ο ρόλος έρχεται τη στιγμή που ολοκληρώνονται τα πολύ σημαντικά έργα υποδομής, καθώς το 2021 είχαμε έντονες κατολισθήσεις με αποτέλεσμα να κλείσει η Διώρυγα, η οποία άνοιξε το 2022 με εποχική λειτουργία 4-5 μηνών.

Με 32 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για έργα στην πλευρά της Πελοποννήσου, και επιπλέον 7 εκατ. ευρώ για την πλευρά της Στερεάς Ελλάδας, όπως είπε και ο Νάσος Μπίκας, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, τα έργα ολοκληρώνονται εντός του 2026 και το 2027 η Διώρυγα θα λειτουργεί όλο το χρόνο.

Ρεκόρ διέλευσης το 2025

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ρούσση, εμπορικό διευθυντή της Διώρυγας, από τις 8 Μαρτίου έως το τέλος Οκτωβρίου του 2025, οι διελεύσεις έφτασαν σε αριθμό ρεκόρ όλων των εποχών, με 12.500 σκάφη όλων των κατηγοριών. Παράλληλα, ο τζίρος θα κλείσει σε 6,3 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόμιστρο για τη διέλευση, κοστίζει από 120 ευρώ για ένα φουσκωτό σκάφος, έως 7.500 ευρώ για ένα κρουαζιερόπλοιο, και υπολογίζεται με το μέτρο για τα τουριστικά σκάφη, και με τους χώρους για τα εμπορικά πλοία.

Ο Γιώργος Ζούγλης γενικός διευθυντής της Διώρυγας, επισήμανε ότι τα σκάφη γλιτώνουν 130 ναυτικά μίλια αν περάσουν από τη Διώρυγα, αντί να κάνουν τον περίπλου της Πελοποννήσου, ενώ η Διώρυγα, μέσω online χάρτη παρακολουθεί όλα τα σκάφη που κινούνται από Ιταλία έως Τουρκία, και παρέχει προσωποποιημένες πληροφορίες, ώστε να προσελκύσει τη διέλευσή τους από τη Διώρυγα.

Στάθηκα σε ορισμένες λεπτομέρειες, όπως ότι οι μεταλλικές γέφυρες με ξύλινα πατώματα, στα δύο περάσματα: Ισθμίων και Ποσειδωνίας, έχουν βύθισμα 12,5 μέτρα και φτιάχτηκαν το 1984. Νωρίτερα η μέθοδος που χρησιμοποιούταν ήταν το λεγόμενο «Πέραμα», δηλαδή μια πλατφόρμα που έμπαινε ένα όχημα και το περνούσαν απέναντι.

Σημειώνω ότι σχεδόν ποτέ η πλευρά του Σαρωνικού Κόλπου με το Κορινθιακό δεν έχουν το ίδιο ύψος θαλάσσης, λόγω της παλίρροιας, ενώ τα σκάφη που μπορούν να περάσουν τη Διώρυγα, έχουν έως 7 μέτρα βύθισμα, στον άξονα, έως 22 μέτρα πλάτος και μέχρι 42 μέτρα ύψος, καθώς αυτό είναι το επιτρεπόμενο ύψος διέλευσης από για τη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, εφόσον θέλουν να συνεχίσουν στο Ιόνιο και την Αδριατική. Διαφορικά το ύψος στη Διώρυγα μπορεί να φτάσει και τα 52 μέτρα.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό, είναι ότι πλοία άνω των 800 τόνων, διαπλέουν υποχρεωτικά με ρυμουλκό, ενώ καπετάνιος της Διώρυγας ανεβαίνει στο πλοίο, ώστε να περάσει με ασφάλεια.

Νέα έργα υποδομής και χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Νάσος Μπίκας, αναφέρθηκε σε επιπλέον έργα 2,5 εκατ. ευρώ (χρηματοδοτούμενα από τη Διώρυγα) που ολοκληρώνονται και θα ενισχύσουν τις υποδομές της Διώρυγας.

Το πρώτο έργο είναι η ελάφρυνση των πρανών, το δεύτερο έργο η θωράκιση πρανών με αγκυρώσεις και πλέγματα, το τρίτο έργο πασαλότοιχοι, και το τέταρτο έργο, πολύ σημαντικό, η θωράκιση με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Θα υπάρξει ψηφιακή παρακολούθηση και έξυπνη διαχείριση, θα τοποθετηθούν γεωτεχνικοί αισθητήρες, ρομποτικοί γεωδατικοί σταθμοί, μετεωρολογικοί και περιβαλλοντικοί σταθμοί, και θα παρακολουθείται ο θαλάσσιος πυθμένας.

Τα έργα ανάπτυξης σε τουρισμό, πολιτισμό και αναψυχή

Ο Νάσος Μπίκας, ήταν αποκαλυπτικός στα μεσοπρόθεσμα πλάνα 2026-2027, όμως φειδωλός στα μακροπρόθεσμα 5ετίας, τα οποία θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο του 2026.

Επισημαίνοντας ότι στη Διώρυγα εργάζονται 50 άτομα μόνιμοι, που φτάνουν έως 85 στην κορύφωση της σεζόν, ο Νάσος Μπίκας τόνισε ότι με τα μεσοπρόθεσμα πλάνα στόχος είναι ο τζίρος να φτάσει 7-9 εκατ. ευρώ, το 2027.

Τα πλάνα αυτά έχουν ορίζοντα έως το 2027 και έχουν ξεκινήσει, σε τομείς όπως: Γαστρονομία, πολιτισμός και Ιστορία, νυκτερινή εμπειρία, αξιοποίηση χώρων 180 στρεμμάτων και φιλοξενία, περιήγηση και αναψυχή, εκδηλώσεις και ψυχαγωγία.

Ήδη έχουν ξεκινήσει με επιτυχία οι πρώτες εκδηλώσεις και έπεται συνέχεια.