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Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και χτύπησε σε ελιά – Εγκλωβίστηκαν δύο άτομα

Στο σημείο έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 άνδρες για τον απεγκλωβισμό του οδηγού και της συνοδηγού
Χανιά
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Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22.07.2026) στα Χανιά.

Το τροχαίο συνέβη στα Ποντικιανά του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά., και είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό δύο ατόμων που επέβαιναν μέσα σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε μια ελιά.

Στο σημείο έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 άνδρες για τον απεγκλωβισμό του οδηγού και της συνοδηγού.

Χανιά

Χανιά

Πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

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